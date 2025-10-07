ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഇരു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ജര്‍മ്മനി; ഈനാടു ഇടിവി ഭാരതിനോട് ജര്‍മ്മന്‍ സ്ഥാനപതി

നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും മികച്ച തൊഴിലുകളും ഈ രാജ്യം നല്‍കുന്നുവെന്നതാണ് ജര്‍മ്മനിയുടെ പ്രത്യേകത

Dr. Philipp Ackermann, GERMAN AMBASSADOR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 3:27 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 3:32 PM IST

അമരാവതി: ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും തൊഴില്‍ തേടുന്നവരുടെയും പ്രമുഖ ഇടമായി ജര്‍മ്മനി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും മികച്ച തൊഴിലുകളും ഈ രാജ്യം നല്‍കുന്നുവെന്നതാണ് ജര്‍മ്മനിയുടെ പ്രത്യേകത.

Dr Philipp Ackermann, German Ambassador (ETV Bharat)

ലളിതമായ ജര്‍മ്മന്‍ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങളും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും, വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കായി തങ്ങളുടെ രാജ്യം കാത്തു വയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ജര്‍മ്മന്‍ സ്ഥാനപതി ഡോ.ഫിലിപ്പ് അകെര്‍മാന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

ലളിതവും സുസ്ഥിരവുമായ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങള്‍

ജര്‍മ്മന്‍ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങള്‍ വളരെ ലളിതമാണെന്ന് ഡോ. അകെര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു രാത്രി ഇരുണ്ട് വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും തങ്ങള്‍ നിയമങ്ങള്‍ മാറ്റി മറിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റ സംവിധാനങ്ങള്‍ ജര്‍മ്മന്‍ കാറുപോലെയാണ്. വിശ്വസനീയമാണ്, കണിശമാണ്-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം.

Also Read: പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

വിദ്യാര്‍ത്ഥി വിസകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലകളില്‍ പ്രവേശനം നേടുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും വിസ നല്‍കും.

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധന

നിലവില്‍ അറുപതിനായിരം ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജര്‍മ്മനിയില്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 2024ലേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇരുപത് ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജര്‍മ്മന്‍ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വലിയ മതിപ്പുണ്ടെന്നും സ്ഥാനപതി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരുമാണ്. ശാസ്‌ത്ര-സാങ്കേതിക, എന്‍ജിനീയറിങ്, ഗണിത വിഷയങ്ങളില്‍ അഗ്രഗണ്യരും.

വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലവസരങ്ങളും

ജര്‍മ്മനിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വകലാശാലകളെല്ലാം തന്നെ പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നത്. ചില കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് നാമമാത്രമായ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. 60-70 ശതമാനം ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ജോലി ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നവരാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അങ്ങനെയും അവര്‍ ജര്‍മ്മനിയിലെ നിപുണരായ തൊഴില്‍ സേനയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നു. ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും ഇത് ഗുണകരമാണ്. നിര്‍ണായക തസ്‌തികകളില്‍ കഴിവുള്ള ഇന്ത്യന്‍ യുവാക്കളെ നിയമിക്കാനാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ഏജന്‍റുമാരെ കരുതണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡോ.അകെര്‍മാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.ഇത്തരക്കാര്‍ ഉയര്‍ന്ന ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാര്‍തഥികളെ എത്തിക്കുന്നു. സാധുതയുള്ള ബിരുദങ്ങളും ഇവര്‍ക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു. സര്‍വകലാശാലകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇടനിലക്കാരുടെ വലയില്‍ വീഴരുതെന്നും അവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭാഷയും സംയോജനവും

ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഇംഗ്ലീഷില്‍ അഗ്രഗണ്യരാണ്. എന്നാല്‍ ദീര്‍കാല തൊഴിലിന് ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷ അത്യന്താപേക്ഷിതമാ്.ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ബഹുഭാഷാ പാണ്ഡിത്യമുള്ളതിനാല്‍ ജര്‍മ്മന്‍ പഠനം എളുപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. നിരവധി ജര്‍മ്മന്‍- ഇന്ത്യന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ സംയുക്ത കോഴ്‌സുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടുതല്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേത് കാഴ്‌ചപ്പാടുകളുള്ള നേതൃത്വം

ആന്ധ്രാമുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ പുകഴ്‌ത്താനും ഡോ.അക്കെര്‍മാന്‍ മറന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും നിക്ഷേപ മേഖലയില്‍ നല്‍കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും തന്നെ ഏറെ ആകര്‍ഷിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജര്‍മ്മനി ആന്ധ്രയുമായി വിദ്യാഭ്യാസ-വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ സഹകരണത്തിന് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശവും പിന്തുണയും

ജര്‍മ്മന്‍ അക്കാഡമിക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സര്‍വീസ് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. കോഴ്‌സുകള്‍, പ്രവേശനം, സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരങ്ങളറിയാന്‍ കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കോന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്കും ജര്‍മ്മി കരു്തുള്ള ഒരു ബദല്‍ രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജര്‍മ്മന, അവരുടെ നയങ്ങളും ഇതിനൊരു കാരണമാണ്.

