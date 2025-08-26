ETV Bharat / bharat

കോയമ്പത്തൂരിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയാണ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളിയായ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിലായി. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു.

2000 Kg Gelatin Sticks Seized at Tamil Nadu Kerala Border (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 5:45 PM IST

കോയമ്പത്തൂർ: തമിഴ്നാട്-കേരള അതിർത്തിയിൽ വച്ച് രേഖകളില്ലാതെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 2,000 കിലോ ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ സേന (ആൻ്റി ടെററിസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്) പിടികൂടി. സേലം-കൊച്ചി ദേശീയപാതയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് വാനിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ പിടികൂടിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളിയായ ഡ്രൈവർ സുബൈറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

'കേരളത്തിലെ ക്വാറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്'

ഭീകരവിരുദ്ധ സേന ഇൻസ്പെക്ടർ കറുപ്പ സ്വാമി പാണ്ഡ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തമിഴ്‌നാട്-കേരള അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ പിടികൂടിയത്. സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞു പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ ക്വാറി ജോലികൾക്കായാണ് ഈ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അറസ്റ്റിലായ സുബൈർ, സുഹൃത്തായ ഷെഫിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നും, വാഹനത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നെന്നും പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി?

ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ അയച്ച ഷെഫിയെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നെന്നും, കേരളത്തിൽ എവിടെക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിനായക ചതുർഥിക്ക് മുന്നോടിയായി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയത് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഹവാല പണം കടത്തുന്നത് തടയാൻ പൊലീസ് പുതിയ ചെക്ക്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്രയധികം സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.

അതീവ ഗൗരവത്തോടെ സുരക്ഷ ഏജൻസികൾ

വലിയ അളവിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ലൈസൻസില്ലാതെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ക്വാറി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾക്ക് കർശനമായ നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായി യാതൊരു രേഖയുമില്ലാതെ ഇവ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ദുരുപയോഗ സാധ്യതകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വലിയ ആശങ്കയും പരിഭ്രാന്തിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം മധുക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ ക്വാറികളുമായി ബന്ധമുള്ള സംഘമാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളാ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ചാകും ഇവർ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതിർത്തിയിലെ മറ്റ് ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലും പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

