ETV Bharat / bharat

ഗാസയില്‍ ഇസ്രയേല്‍ വംശഹത്യ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇടപെടണം; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് മുസ്‌ലിം സംഘടനകള്‍ - MUSLIM LEADERS CONDEMN ISRAEL

A young boy raises a placard as he takes part in a protest in the Arab-Israel ( AFP )