ETV Bharat / bharat

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ സ്‌ഫോടനം; ചികിത്സയില്‍ കഴിയവേ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ഒരാള്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ - GAS CYLINDER EXPLOSION IN CHENNAI

Police and medical teams at the residence where the cylinder blast occurred in Chennai ( ETV Bharat )