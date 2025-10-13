ETV Bharat / bharat

ഇഡലി, ദോശ പാക്കറ്റുകളിൽ കഞ്ചാവ് വിതരണം: വിനയായത് ഡെലിവറി ബോയ്‌യുടെ വാഹനാപകടം: അന്വേഷണം

ഹൈദരാബാദില്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട. കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നത് ഇഡലി, ദോശ പാക്കറ്റുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ്. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത് ഡെലിവറി ബോയ്‌യുടെ വാഹനാപകടത്തിലൂടെ.

Drug Delivery Hyderabad Ganja Smuggling marijuana supply Dosa Packet Drug Delivery
Ganja Packets. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: യുവാവിൻ്റെ റോഡപകടത്തിന് പിന്നാലെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് ഹൈദരാബാദിലെ ഡ്രഗ് മാഫിയ ശൃഖല. ഡെലിവറി ബോയ്‌ എന്ന വ്യാജേന നഗരത്തിലുടനീളം ഇഡലി, ദോശ പാക്കറ്റുകളിൽ കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്‌തിരുന്ന സംഘത്തെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഹൈദരാബാദിലെ റോഡിൽ നടന്ന ഡെലിവറി ബോയ്‌യുടെ വാഹനാപകടമാണ് നഗരത്തിലുടനീളം കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്‌തിരുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ കാരണമായത്. സംഭവത്തെപ്പറ്റി പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.

ടാക്‌സി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ആൽവാള്‍ സ്വദേശിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത എളുപ്പവഴിയാണ് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം. വിവാഹ ശേഷം സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കത്തിലായ ഇയാള്‍ സുഹൃത്തുമായി ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു. ബൈക്ക് മെക്കാനിക്ക് ആയും ടാക്‌സി ഡ്രൈവറായും ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ഇയാള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അധിക വരുമാനം ലഭിച്ചതോടെ കഞ്ചാവ് കച്ചവടത്തിൽ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നാഗ്‌പൂരിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ വിൽപന ആരംഭിച്ചു. അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇയാള്‍ നാല് ഏജൻ്റുമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു. കഞ്ചാവ് കടത്താനായി ഇയാള്‍ ഇഡലി, ദോശ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുവെന്ന വ്യാജേന ഭക്ഷണ പൊതികളിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താനാരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് വാഹനാപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംഭവം പൊലീസ് കയ്യോടെ പൊക്കി.

ഇഡലി, ദോശ, ചട്‌നി എന്നിങ്ങനെ പാക്കറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇരുപതോളം പേർ ഇതിൽ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. 10 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സമാന രീതിയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വർഷം മാത്രം മയക്കുമരുന്ന് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 90 ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ബിരിയാണി, ഇഡ്‌ലി, ദോശ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 60-100 ഗ്രാം മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിക്കും.

കള്ളക്കടത്തുകാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഗോവ, ബെംഗളൂരു, വിശാഖപട്ടണം, നാഗ്‌പൂർ, ബിദാർ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങി ലാഭത്തിൽ വിൽപന ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Also Read: അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുസ്‌തക കവർ വിവാദം: ഹര്‍ജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി, പ്രശസ്‌തി ലക്ഷ്യമാക്കരുതെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരന് വിമര്‍ശനം

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUG DELIVERY HYDERABADGANJA SMUGGLINGMARIJUANA SUPPLYDOSA PACKET DRUG DELIVERYGANJA FOUND HIDDEN IN IDLI PACKETS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.