ഇഡലി, ദോശ പാക്കറ്റുകളിൽ കഞ്ചാവ് വിതരണം: വിനയായത് ഡെലിവറി ബോയ്യുടെ വാഹനാപകടം: അന്വേഷണം
ഹൈദരാബാദില് കഞ്ചാവ് വേട്ട. കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നത് ഇഡലി, ദോശ പാക്കറ്റുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ്. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത് ഡെലിവറി ബോയ്യുടെ വാഹനാപകടത്തിലൂടെ.
Published : October 13, 2025 at 3:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുവാവിൻ്റെ റോഡപകടത്തിന് പിന്നാലെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് ഹൈദരാബാദിലെ ഡ്രഗ് മാഫിയ ശൃഖല. ഡെലിവറി ബോയ് എന്ന വ്യാജേന നഗരത്തിലുടനീളം ഇഡലി, ദോശ പാക്കറ്റുകളിൽ കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന സംഘത്തെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഹൈദരാബാദിലെ റോഡിൽ നടന്ന ഡെലിവറി ബോയ്യുടെ വാഹനാപകടമാണ് നഗരത്തിലുടനീളം കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ കാരണമായത്. സംഭവത്തെപ്പറ്റി പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.
ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ആൽവാള് സ്വദേശിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത എളുപ്പവഴിയാണ് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം. വിവാഹ ശേഷം സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കത്തിലായ ഇയാള് സുഹൃത്തുമായി ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു. ബൈക്ക് മെക്കാനിക്ക് ആയും ടാക്സി ഡ്രൈവറായും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാള്ക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അധിക വരുമാനം ലഭിച്ചതോടെ കഞ്ചാവ് കച്ചവടത്തിൽ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങി.
നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ വിൽപന ആരംഭിച്ചു. അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇയാള് നാല് ഏജൻ്റുമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു. കഞ്ചാവ് കടത്താനായി ഇയാള് ഇഡലി, ദോശ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുവെന്ന വ്യാജേന ഭക്ഷണ പൊതികളിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താനാരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് വാഹനാപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംഭവം പൊലീസ് കയ്യോടെ പൊക്കി.
ഇഡലി, ദോശ, ചട്നി എന്നിങ്ങനെ പാക്കറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇരുപതോളം പേർ ഇതിൽ ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. 10 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സമാന രീതിയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വർഷം മാത്രം മയക്കുമരുന്ന് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 90 ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ബിരിയാണി, ഇഡ്ലി, ദോശ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 60-100 ഗ്രാം മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിക്കും.
കള്ളക്കടത്തുകാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഗോവ, ബെംഗളൂരു, വിശാഖപട്ടണം, നാഗ്പൂർ, ബിദാർ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങി ലാഭത്തിൽ വിൽപന ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
