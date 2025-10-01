അർധ നഗ്നനായ ഫക്കീർ, ബിലാത്തി പ്രഭുക്കൾക്ക് അഹിംസയുടെ ഭാഷയിൽ മറുപടി; ഗാന്ധി സ്മൃതിയിൽ രാജ്യം, നേരാം ആശംസകള്
അഹിംസയിലൂടെ നേടിയ നീതിന്യായങ്ങളെ ജീവിത സന്ദേശങ്ങളാക്കി ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് മാതൃക ഒരുക്കിയ അസാധാരണ വൃക്തിത്വം. രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ 156-ാം ജന്മദിനാഘോഷ നിറവിൽ രാജ്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശംസകള് നേരാം. ഒപ്പം അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം വീശുന്ന ഉദ്ധരണികളും വായിക്കാം.
Published : October 1, 2025 at 7:02 PM IST
ലളിത ജീവിത നിഷ്ട പുലർത്തിയും കളമെഴാത്ത വിചാരമുണർത്തിയും എളിമ കൊണ്ട് ബലത്തെ നിർത്തിയും തെളിമ പൂണ്ടത് ഗാന്ധിജി അല്ലയോ
ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ജനനായകരിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് മലയാള കവി പാടിയ വരികള്. അഹിംസയിലൂടെ നേടുന്ന നീതി ന്യായങ്ങളെ ജീവിത സന്ദേശങ്ങളാക്കി ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് മാതൃക ഒരുക്കിയ വൃക്തിയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവുമായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ 156-ാം ജന്മദിനമാണ് ഈ ഒക്ടോബർ 2 ന് ആചരിക്കുന്നത്.
മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി
ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, പുത്ലി ബായി ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകനായി 1869 ഒക്ടോബർ 2 നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം. രാജ്കോട്ടിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചത്. മെട്രിക്കുലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനായി നീങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും തിരികെ എത്തിയതിന് ശേഷം മുംബൈയിലെ രാജ്കോട്ട് കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചു.
തുടർന്ന് 1893-ൽ ഗാന്ധി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നേരിട്ട വർണവിവേചനമാണ് ഗാന്ധിജിയെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. വെള്ളക്കാർ മറ്റെല്ലാവരെയും അധമന്മാരായാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് ഗാന്ധിജി മനസിലാക്കി. സമ്പന്നരുടെയും വംശീയവാദികളുടെയും എ ക്ലാസ് കൂപ്പയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജിയെ ഇറക്കി വിട്ടതോടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഗർവിനോട് പൊരുതാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തോട് പടയൊരുക്കും ആരംഭിച്ചു. അഹിംസയിലൂടെ സമരവഴികൾ തെളിക്കുക, അതുവഴി ജന്മനാടിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്ന ആശയമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഉപ്പു കുറുക്കിയും ചർക്കയിൽ നൂലു കോർത്തും ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജിവിതം സമര സജ്ജമാക്കി.
തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കുറുക്കിയും ജീവിതം ചർക്കയിൽ കോർത്തും ഒരു ജനത മുഴുവനും ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയ്ക്കൊപ്പം അണിനിരന്നു. 1917ലെ ചമ്പാരൻ സത്യഗ്രഹം മുതൽ 1942-ലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് വരെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ ഉള്ള ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു നിർത്തി.
തുടർന്ന് കർഷകത്തൊഴിലാളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉയർന്ന നികുതിക്കെതിരെയും ഖേഡ സത്യാഗ്രഹം നടത്തി. തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെതിരായ ബ്രിട്ടന്റെ നീക്കത്തിന് എതിരെ നടത്തിയ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ നടന്ന നിസഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉപ്പിന്റെ വിൽപനയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വാണിജ്യ ആധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ദണ്ഡി യാത്ര എന്നിവ ഗാന്ധിജിയുടെ യശസ് വാനോളം ഉയർത്തി.
ഒടുവിൽ ഗാന്ധിജിയുടെയും ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും സമരമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബിലാത്തി പ്രഭുകൾക്ക് അടിയറവ് പറയേണ്ടിവന്നു. സ്വാതന്ത്ര ലബ്ധിയ്ക്ക് ശേഷം ഹിന്ദുമഹാസഭ-രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് (ആര്എസ്എസ്) എന്നിവയിലെ അംഗമായിരുന്ന നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ജീവനെടുത്തു.
അഹിംസയുടെ പാത; അഥവാ പരമമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ
"സമാധാനത്തിലേക്ക് ഒരു പാതയില്ല, സമാധാനമാണ് പാത" എന്നാണ് ഗാന്ധിജി തലമുറകൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം. സ്വന്തം ശത്രുവിനോട് പോലും ക്ഷമിക്കുന്ന വിശാല വീക്ഷണത്തെയാണ് അഹിംസ എന്ന ആശയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അഹിംസ എന്ന വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗാന്ധിജി അല്ലെങ്കിലും ആശയത്തെ ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ്.
"പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം യുവതലമുറക്ക് പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം നൽകുന്നു. 'അർധ നഗ്നനായ ഫക്കീറി'ൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യവും ജനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള ധീരതയും കാലാതീതമായി തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഉദ്ധരണികള്
- ആദ്യം അവർ നിങ്ങളെ അവഗണിക്കും, പിന്നെ അവർ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കും, പിന്നെ അവർ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യും, പിന്നെ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
- നാളെ മരിക്കും എന്ന മട്ടിൽ ജീവിക്കുക. എന്നേക്കും ജീവിക്കും എന്ന മട്ടിൽ പഠിക്കുക.
- ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്ഷമ ശക്തരുടെ ഗുണമാണ്.
- ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങളാകുക.
- ശരിയായ ധാരണയുടെ ശത്രുക്കളാണ് കോപവും അസഹിഷ്ണുതയും.
- ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കോപം മറക്കണം.
- അക്രമത്തിലൂടെ നേടിയ വിജയം ഒരു പരാജയത്തിന് തുല്യമാണ്, കാരണം അത് താത്കാലികമാണ്.
- സ്ത്രീയെ ദുർബല ലിംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അപവാദമാണ്; അത് പുരുഷൻ സ്ത്രീയോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ്.
- നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒരുപോലെയാകുന്നതാണ് യഥാർഥ സന്തോഷം.
നേരാം ആശംസകള്
- ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പോലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ആ മാറ്റമാകാം. ഗാന്ധിജയന്തി ആശംസകൾ!
- മഹാത്മാഗാന്ധി പഠിപ്പിച്ച ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും പാത നിങ്ങൾ പിന്തുടരട്ടെ. ഈ ഗാന്ധിജയന്തിയിൽ, വെറുപ്പും അത്യാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. യഥാർത്ഥ ശക്തി അഹിംസയിലാണ്. സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷിക്കാം. ഗാന്ധിജയന്തി ആശംസകൾ!
- ഗാന്ധിജിയുടെ തത്വങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. ഗാന്ധിജയന്തി ആശംസകൾ!
- സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യം ആഘോഷിക്കൂ. ദയയും സത്യസന്ധതയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് അടുപ്പിക്കൂ. നിങ്ങള്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഗാന്ധിജയന്തി ആശംസകൾ!
- “ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റമാകൂ.” – ഗാന്ധിജയന്തി ആശംസകൾ!
- വെറുപ്പല്ല, സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഗാന്ധിജിയുടെ പാത പിന്തുടരുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അഹിംസ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ആദരിക്കാം.
- സത്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾ പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. സമാധാനം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം നമ്മെ ധൈര്യത്തോടെയും കാരുണ്യത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ.
- ഈ ഗാന്ധിജയന്തി യുവഹൃദയങ്ങളിൽ അഹിംസയുടെയും ധാർമ്മിക ധൈര്യത്തിൻ്റെയും തീപ്പൊരി ജ്വലിപ്പിക്കട്ടെ. സത്യസന്ധതയോടൊപ്പം അറിവ് ലോകത്തെ മാറ്റുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.
- നീതിനിഷ്ഠമായ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ദർശനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു വെളിച്ചമാണ്. ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും മാനവിക സേവനത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ!
- ഏവർക്കും സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമത്തിൻ്റെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും ഗാന്ധിജയന്തി ആശംസകള്. മതേതര ഇന്ത്യ പുലരട്ടെ.
