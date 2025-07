ETV Bharat / bharat

കലാമില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ട് മിസൈല്‍ ശാസ്‌ത്രജ്ഞനായി, രാജ്യത്തെ മിസൈല്‍ക്കരുത്തിന് പിന്നിലെ ഈ യുവാവിനെ പരിചയപ്പെടൂ - SANDEEP MISSILE SCIENTIST

Veeragoni Sandeep part of the 10-member core team that developed India’s first Long Range Anti-Ship Missile (LRASHM) ( ETV Bharat )