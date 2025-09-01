അമരാവതി: ഏതൊരു വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും വേദനകളുടെയും കഥയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടും വേദനയും മറികടന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരാളുടെ കഥയാണിത്.
ഇടതൂർന്ന വനപ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ട ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിക്കുകയാണ് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. എന്നാൽ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നന്ദ്യാൽ ജില്ല കലക്ടർ രാജകുമാരി ഗാനിയക്ക് ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ പഴയ കാലം ഓർമ വന്നു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 30 കുടുംബങ്ങളെ ഒടുവിൽ ദത്തെടുക്കാൻ കലക്ടർ തീരുമാനിച്ചു. ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കി അവരെ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കലക്ടർ രാജകുമാരിയുടെ ലക്ഷ്യം.
"താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വികസനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ മൂല്യം മനസിലാവുകയുള്ളു", പ്രദേശത്തെ വസുന്തര എന്ന സ്ത്രീയോടായി രാജകുമാരി പറഞ്ഞു. രാജകുമാരിയും സമാനമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിലെ തെക്കാലി മണ്ഡലത്തിലെ കൊല്ലിവലസയിൽ നിന്നാണ് രാജകുമാരി ഗനിയ വരുന്നത്. അച്ഛൻ ഗനിയ മാധവറാവു ഒരു കർഷകനും അമ്മ ദമയന്തി ഒരു വീട്ടമ്മയുമായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലെ രാജകുമാരിക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ അധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
പക്ഷെ അടുത്തെങ്ങും സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാതതിനാൽ തെക്കാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാണ് പഠിച്ചത്. ബസുകൾ കുറവായതിനാൽ പലപ്പോഴും എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നായിരുന്നു രാജകുമാരി സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഉള്ളതിനാൽ രാജകുമാരിക്ക് പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.
ഏഴാം ക്ലാസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഗുരുകുൽ സ്കൂളിലും പിന്നീട് ഗുരുകുൽ കോളജിലുമായിരുന്നു പഠനം. തുടർന്ന് വിശാഖപട്ടണത്തെ ബിവികെ കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി.
ഭർത്താവ് ശ്രീഹരിയായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ. അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്. നന്നായി പഠിച്ച് ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കൂ എന്നായിരുന്നു ശ്രീഹരി രാജകുമാരിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ അവർ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുത്തു.
ആദ്യം സഹകരണ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തു. പീന്നീട് ഗ്രൂപ്പ്-1 പാസായി ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു. വിജയനഗരം, കാക്കിനട, ഗുണ്ടൂർ, കിഴക്കൻ ഗോദാവരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ലാണ് ഐഎഎസായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലെ കലകടറായി ചുമതലയേറ്റു.
തൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഭർത്താവുമാണെന്നാണ് രാജകുമാരി പറയുന്നത്."എനിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ചെയ്തത് അവരായിരുന്നു. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളിലും എന്നോടൊപ്പം നിന്നു. ഞാൻ താഴ്ന്നു പോവുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടാകുമായിരുന്നു എനിക്കൊപ്പം. പക്ഷെ എൻ്റെ വിജയം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അച്ചനും അമ്മയം എന്നോടൊപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല", -രാജകുമാരി പറഞ്ഞു.
നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിൽ കലക്ടറായി ചുമതലയറ്റ ശേഷം ആദ്യം തന്നെ രാജകുമരി പോയത് നെമില്ലകുണ്ടയിലെ ചെഞ്ചു ഗുഡേലയിലേക്കാണ്. പോഷകാഹാരക്കുറവും സൗകര്യങ്ങളടെ അഭാവവും മൂലം രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടിവിടെ.
ഈ സമയത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച p4 പ്രോഗ്രാം കലക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നെമില്ലകുണ്ടയിലെ 30 ആദിവാസി കുംടുംബങ്ങളെ രജകുമാരി ദത്തെടുക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിരമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
നിലവിൽ പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രമാക്കി നവീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലത്തിയിരിക്കുകയാണ് കലക്ടർ. വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ അത് മറ്റ് പലർക്കും പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്ന് രാജകുമാരി പറയുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മൈലുകൾ നടന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾകും വേണ്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ നടന്ന കലക്ടർ രാജകുമാരി ഗനിയയുടെ യാത്ര എല്ലാർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ്.
