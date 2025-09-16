'അടുത്താല് താഴേക്ക് ചാടും'; 60 അടി ജലസംഭരണിയുടെ മുകളില് കാള- വീഡിയോ
നാടകീയ രംഗം, 60 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ജലസംഭരണയില് കാള കയറിയതാണ് സംഭവങ്ങള്ക്ക് കാരണമായത്.
ഒരു കാള 60 അടി ഉയരുള്ള ഒരു ജലസംഭരണിയില് കയറി നില്ക്കുന്നു. ഇതുകണ്ട നാട്ടുകാരൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ ഓടിക്കൂടി, ബഹളമായി.ചിലരൊക്കെ കാളയെ താഴെയിറക്കാനായി ശ്രമം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.കൂസലില്ലാതെ അവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാള.
പക്ഷേ അടുത്തേക്ക് വന്നാല് താഴേക്ക് ചാടുമെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു കാളയുടെ ആ നില്പ്പ്. ഒരു തവണ അതിനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.... കേള്ക്കുമ്പോള് തന്നെ രസം തോന്നുന്ന ഇക്കാര്യം ഒരു സിനിമാ സീന് ആണെന്ന് കരുതിയെങ്കില് തെറ്റി. ഇത് സംഭവം സത്യമാണ്. നടന്നത് അങ്ങ് രാജസ്ഥാനിലും.
അജ്മേര് ജില്ലയിലെ ടങ്കാവാസ് ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ അപൂര്വമായ ദൃശ്യത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ആ ഗ്രാമത്തിലെ അറുപത് അടി ഉയരത്തിലുള്ള ജലസംഭരണയില് കാള കയറിയതാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങള്ക്ക് കാരണമായത്. ഈ അസാധാരണ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അത്ഭുതത്തോടെ നാട്ടുകാര്
കാള ജലസംഭരണിയുടെ മുകളില് നില്ക്കുന്നത് കണ്ടതോടെ നാട്ടുകാര് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വരുന്നവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഈ അപൂര്വ്വ കാഴ്ച കണ്ടു. എന്നാല് ചിലരാകട്ടെ കാളയെ താഴേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാന് ശ്രമിക്കുന്നതോടെ കാള അസ്വസ്ഥമായി. മാത്രമല്ല ആള്ക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടതോടെ കാള താഴേക്ക് ചാടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു. നാട്ടുകാര് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കിയെങ്കിലും കാളയെ ഇറക്കാന് കഴിയാതെ വന്നു. മാത്രമല്ല ഭയന്ന് കാള താഴേക്ക് ചാടുമോയെന്നും നാട്ടുകാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി
വിവരം ലഭിച്ചയുടെ പൊലീസും സിവില് ഡിഫന്സ് സംഘവും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. കാളയെ താഴേക്ക് ഇറക്കാന് ക്രെയിന് കൊണ്ടുവരാന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നേരം ഒരുപാട് ഇരുട്ടിയിരുന്നു. രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തടസം നേരിട്ടു തുടങ്ങി. ഇരുട്ടിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അപകടകരമാണെന്ന് കണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തനം അടുത്ത ദിവസം തുടരാനായിരുന്നു തീരുമാനം.
കയറിയത് പോലെ ഇറക്കം
എന്നാൽ, ആളുകൾ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം, രാത്രിയിലെപ്പോഴോ കാള സ്വയം താഴെയിറങ്ങി. രാവിലെ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാളയെ എവിടെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരുക്കിയ ക്രെയിനും സാമഗ്രികളും തിരികെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. സിനിമാ കഥപോലെ നാട്ടുകാര് ആ സംഭവത്തെ ഓര്ത്തെടുത്തു.
