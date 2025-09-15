ഒരു രൂപ ദിവസക്കൂലിക്കാരിയില് നിന്നും ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയ സംരംഭകയിലേക്ക്; പബി ബെൻ റബാരിയുടെ വിജയഗാഥ അറിയാം
സ്വന്തം കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പബി കെട്ടിപ്പടുത്തത് ലോക പ്രശസ്ത കരകൗശല ബ്രാൻഡ് ആയ പബി ഡിസൈൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ്.
September 15, 2025
ഗാന്ധിനഗർ (ഗുജറാത്ത്): ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിലെ കുക്കാദ്സർ ഗ്രാമത്തിലെ ദിവസക്കൂലിക്കാരി ആയിരുന്ന പബിബെൻ റബാരി ഇന്ന് ലോകമറിയപ്പെടുന്ന സംരംഭകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് പ്രതിദിനം ഒരു രൂപ മാത്രം വരുമാനമുള്ള ഒരു ഇടയസ്ത്രീയായിരുന്നു പബിബെൻ റബാരി. എന്നാല് സ്വന്തം കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവര് കെട്ടിപ്പടുത്തത് ലോക പ്രശസ്ത കരകൗശല ബ്രാൻഡ് ആയ പബി ഡിസൈൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്ന് 300-ലധികം സ്ത്രീകളാണ് പഴയ ഒരു രൂപ വേതനക്കാരിയ്ക്ക് കീഴില് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത്.
എംബ്രോയിഡറി വര്ക്കിലുള്ള അവരുടെ താൽപ്പര്യമാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് വളരാന് പബിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഹരി ജാരി എന്ന പുതിയ എംബ്രോയിഡറി കലാരൂപം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ആഗോള ശ്രദ്ധയും നേടി. ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ പബിബെൻ റബാരിയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ഏറെയാണ്. ഷാർക്ക് ടാങ്ക് ഇന്ത്യ സീസൺ രണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ബ്രാൻഡ് നേടിയെടുത്തത്.
2017ൽ, വെറും അഞ്ച് കരകൗശല വിദഗ്ധരുമായി ആരംഭിച്ച ബിസിനസിൽ ഇന്ന് മുന്നോറോളം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരി സാരി തയ്യൽ, ടോട്ട് ബാഗുകൾ, സ്ലിങ് ബാഗുകൾ, ഷോപ്പിങ് ബാഗുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. മയിലുകൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, ജ്യാമിതീയ പാറ്റേണുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിസൈനിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോളിവുഡ്, ബോളിവുഡ് സിനിമകള്ക്ക് പുറമെ ന്യൂയോർക്കിലെ സ്മിത്സോണിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ ദി ടെക്സ്റ്റൈൽ മ്യൂസിയം, താജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസ്, പീപ്പിൾ ട്രീ, സ്വീഡനിലെ മൂന്ന് ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലും പബിബെൻ റബാരിയുടെ കൈയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങള് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മിനിയേച്ചർ വസ്ത്രങ്ങളായ കെഡിയ, കാഞ്ചിരി എന്നിവ പബിബെന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
അഞ്ചാം വയസിൽ പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കുടുംബം പോറ്റാൻ കൂലിവേലയ്ക്കിറങ്ങിയതാണിവർ. ഉപജീവനമാർഗത്തിനായി വെള്ളം കോരിയും, ഒരു ദിവസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തുമെല്ലാം ദിവസങ്ങള് തള്ളിനീക്കിയിട്ടുണ്ട് പബിബെൻ റബാരി. എന്നാൽ തനിക്കറിയാവുന്ന തൻ്റെ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യം ഒടുവിൽ പബിബെന്നിന് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചമായി.
അങ്ങനെ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു. ഇ-കൊമേഴ്സിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് എംബ്രോയിഡറിയിലെ തൻ്റെ കഴിവ് ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഷാർക്ക് ടാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ പബി ബെന്നിൻ്റെ ഉല്പന്നങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ലഭിച്ചു.
പരമ്പരാഗത കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിര ഉപജീവനമാർഗം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വരാനിരിക്കുന്ന വൈബ്രൻ്റ് ഗുജറാത്ത് റീജിയണൽ കോൺഫറൻസിൽ പബി ബെന്നിനെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
