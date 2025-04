ETV Bharat / bharat

തൊഴിലന്വേഷകനില്‍ നിന്ന് കര്‍ഷകരെ ശാക്തീകരിക്കലിലേക്ക്; ഈ യുവാവിന്‍റെ ജീവിത കഥ പ്രചോദനകരം - JOB HUNTER TO EMPOWERING FARMERS

From Job Hunter to Empowering Farmers: The Journey of Marikanti Gopalakrishna ( ETV Bharat )