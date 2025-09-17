ETV Bharat / bharat

അന്ന് നിരന്തരം വെട്ടിമാറ്റി; ആനകളെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തിയ ലന്താന ഇന്ന് ലോക വിപണിയില്‍

ദി റിയൽ എലിഫന്‍റ് കളക്ടീവിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആനകളുടെയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെയും ശില്‌പങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

TRIBAL WOMEN EMPOWERMENT HANDICRAFTS FROM LANTANA LANTANA CRAFTS ELEPHANT REPLICAS LANTANA WOOD
ഗോത്രവര്‍ഗക്കാര്‍ നിര്‍മിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ രൂപങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 4:40 PM IST

എസ്. ശ്രീനിവാസൻ

നീലഗിരി: കാട്ടിൽ നിന്ന് വിറക് ചുമന്നും വന്യമൃഗങ്ങളോട് പൊരുതിയും ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുഗ്രാമം.അതായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതരീതി. ഓരോ ദിവസം പുലരുന്നത് കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയോടെയായിരുന്നു. വിറക് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മരണത്തിന്‍റെ നിഴല്‍ പിന്നാലെയുണ്ടാകും. ആ ഭയത്തിലും കഠിന്വാധാനത്തിലുമാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ഇത് അതേ ഗ്രാമം കലാസൃഷ്‌ടികളാല്‍ ലോകഗ്യാലറികളില്‍ തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാണ്.

അതാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ കൊടമൂല ഗ്രാമം. അവരുടെ ആ കാടിനെ കീഴടക്കിയ അധിനിവേശ സസ്യമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന്‍റെ കഥ എഴുതിയത്. വന്യജീവികള്‍ക്ക് പോലും ഭക്ഷണക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഈ കള സസ്യം ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഉപജീവനമായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇത് അത് വലിയ സംരംഭമായി വളര്‍ന്നു.

ഒരിക്കല്‍ വിറക് ചുമന്നിരുന്ന സ്‌ത്രീകള്‍ അതേ മരം ഉപയോഗിച്ച് ആനകയുടെയും കാട്ടുപോത്തിന്‍റെയും ആടുകളുടെയുമൊക്കെ ശില്‌പങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കലാസൃഷ്‌ടികള്‍ കൊടമൂലയുടെ ഇരുണ്ട കാടുകളിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തേക്കും ന്യൂയോർക്കിലെ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലേക്കും നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് സംഘം കൊടമൂല ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഒരു തകര ഷെഡിൽ ലന്താന വിറകുകൾ വെട്ടിമാറ്റി ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ അവയെ ഒടിച്ച് ആനകളുടെ രൂപം കൈകൊണ്ട് നിര്‍മിക്കുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു.

"മുന്‍പ് കാട്ടില്‍ നിന്ന് വിറക് ചുമന്ന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിന്‍റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളു. കൈയില്‍ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ കുട്ടികളുമായി വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയും ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല. ഈ ജോലി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്നത്," ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു.

മൃഗങ്ങളുടെ ശില്‌പങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കല ഇപ്പോള്‍ വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ലന്താന മരങ്ങള്‍ ആനകള്‍ക്കൊന്നും നല്ലതല്ല. ഭക്ഷണക്ഷാമവും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് ആനകളുടെ ദേശാടനത്തിന് കാരണവുമാണ്. വനം വകുപ്പ് ഈ കള നീക്കം ചെയ്യുന്നതില്‍ പങ്കാളികളായിരുന്നു. 'ദി റിയൽ എലിഫന്റ് കളക്ടീവ്' എന്ന സംഘടന ലന്താന മരത്തില്‍ നിന്ന് കസേരകളും മേശകളുമൊക്കെ നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച മിനിയേച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭം ഇപ്പോൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.നിലവിൽ ഗ്രാമത്തിലെ 30-ലധികം സ്ത്രീകൾ ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്.

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളായി ജോലി ചെയ്‌തുവരികയായിരുന്നു. തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഇരകളായതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നു.കൂടാതെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണിയും. ആ ജോലി തുടരാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിയിരിക്കുന്നു" ഒരു സ്‌ത്രീ പറഞ്ഞു.

"ഈ ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ വരുമാനം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"10 വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടന ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ 10 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ആനകളുടെ പകർപ്പുകൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുള്ളൂ. ആ ശ്രമം വിജയിച്ചു, പിന്നീട് ഈ 10 പേർ മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോൾ 300 പേർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു," എന്ന് ദി റിയൽ എലിഫന്‍റ് കളക്ടീവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രഞ്ജനി വെളിപ്പെടുത്തി.

"മുതുമല വനത്തിൽ വളരുന്ന ഈ മരം ഞങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയിരുന്നു. നാട്ടുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് കസേരകളും മേശകളും ഉണ്ടാക്കി. അവരുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ലന്താന കാരണം ആനകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ 3D പകർപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ലണ്ടൻ കൊട്ടാരം മുതൽ ന്യൂയോർക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് പകർപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ലന്താന നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ആദിവാസികൾക്ക് ഒരു ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും സൃഷ്ടിച്ചു."

നിലവിൽ പേട്ടക്കുരുമ്പ, ബനിയ, കാട്ടുനായക, സോളിക എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഗോത്രങ്ങൾ ഈ ജോലിയില്‍ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. "തുടക്കത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ആനകളുടെ രൂപങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് വരച്ചു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് 3D സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശില്‌പങ്ങള്‍ 3 അടി മുതൽ 10.5 അടി വരെ ഉയരമുണ്ട്. ലന്താന ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടുപോത്തുകളുടെയും ആടുകളുടെയും രൂപങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ രൂപങ്ങള്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും നല്ല വില ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരടി ഉയരമുള്ള ഒരു ശില്പത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയും വലിയവയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയും വിലവരും. രൂപങ്ങള്‍ നിർമ്മിക്കാൻ 10 ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം വരെ എടുക്കുമെന്ന് കൊടമൂല ഗോത്രങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

"ആന-മനുഷ്യ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തി, വനത്തിന്‍റെ 30% മുതൽ 40% വരെ വ്യാപിച്ച ലന്താനയുടെ വ്യാപനം മൂലമുണ്ടായ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ അഭാവമാണ് ആനകൾ വനം വിട്ടുപോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 500 ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് ലന്താന നീക്കം ചെയ്യുകയും ആദിവാസികൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി രൂപങ്ങള്‍ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്‌കരിച്ച ലന്താന കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രതിവർഷം 2.50 കോടി രൂപ വരെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന പകർപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു," എന്ന് ദി റിയൽ എലിഫന്റ് കളക്ടീവ് സ്ഥാപിച്ച താർച്ച് തെഖേത്ര വെളിപ്പെടുത്തി.

