ETV Bharat / bharat

ദുരിതബാധിതരുടെ കൈപ്പിടിച്ച് ഈനാടു; മൂന്ന് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് പത്ര പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനതക്ക് സഹായവുമാകുന്നു. പുതിയ 3 കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് അടിത്തറ പാകിയിരിക്കുന്നത്.

DISASTER RELIEF EENADU RAMOJI GROUP RELIEF FUND RAMOJI GROUP NEW PROJECTS
'Eenadu' Lays Foundation for New Buildings (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി വീണ്ടും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അതിജീവനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം 'ഈനാടു' ദുരിതാശ്വാസ നിധി ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ഇതിലൂടെ നിരവധി സാമൂഹിക പദ്ധതികൾ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്‌ച മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു. തെലങ്കാനയിൽ രണ്ട് സ്‌കൂളുകൾ, വിജയവാഡയിൽ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് കെട്ടിടം എന്നിവയുടെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങുകളാണ് നടന്നത്.

DISASTER RELIEF EENADU RAMOJI GROUP RELIEF FUND RAMOJI GROUP NEW PROJECTS
തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലൂടെ സഹായം

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം തെലങ്കാനയിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിച്ചു. കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കൃഷ്‌ണ, ഗുണ്ടൂർ, വാറങ്കൽ, ഖമ്മം, നൽഗൊണ്ട ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെ വിജയവാഡയും വെള്ളത്തിനടിയിലായി.

ആ സമയത്ത്, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് 5 കോടി രൂപ സംഭാവന പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈനാടു ദുരിതാശ്വാസ നിധി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളും സംഘടനകളും ഇതോടൊപ്പം ചേർന്നു സംഭാവനകൾ നൽകി.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഗേറ്റ്‌വേ ഡിസ്‌ട്രിപാർക്ക് ലിമിറ്റഡ് 1 കോടി സംഭാവന ചെയ്‌തു. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്‌ടർമാരും ജീവനക്കാരും 41.67 ലക്ഷം സംഭാവന ചെയ്‌തു. അങ്ങനെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി 9.44 കോടി സമാഹരിച്ചു, ഇത് ഇപ്പോൾ പുനർനിർമാണത്തിനും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Disaster Relief Eenadu Ramoji Group Relief Fund Ramoji Group new projects
തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് (ETV Bharat)

ഖമ്മത്തിലെ പുതിയ സ്‌കൂൾ

ഖമ്മം ജില്ലയിലെ ജലഗം നഗറിലെ ഇസഡ്‌ പി ഹൈസ്‌കൂളിന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായി. ഈനാട് ധന സഹായത്തോടെ പുതിയ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നതിന് തിങ്കളാഴ്‌ച തറക്കല്ലിട്ടു. തെലങ്കാന റവന്യൂ മന്ത്രി പൊങ്കുലേട്ടി ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡിയാണ് സ്‌കൂളിന് തറക്കല്ലിട്ടത്.

സാമൂഹിക സേവനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ ആന്‍ഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടര്‍ കിരണിനെയും കമ്പനി ജീവനക്കാരെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഉദാരമതിയുടെയും പൊതു ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെയും മാതൃകയാണിതെന്നും മന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞു. എംപി രാമസഹായം രഘുറാം റെഡ്ഡി, കലക്‌ടർ അനുദീപ് ദുരിസെറ്റി, പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുനിൽ ദത്ത്, ഈനാട് തെലങ്കാന ബ്യൂറോ ചീഫ് എം.എൽ. നരസിംഹ റെഡ്ഡി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

മഹാബുബാബാദിലെ പുതിയ സ്‌കൂൾ

മഹാബുബാബാദ് ജില്ലയിലെ നെല്ലിക്കുരു മണ്ഡലത്തിലെ രവിരാലയിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കനത്ത മഴയിൽ മണ്ഡൽ പരിഷത്ത് പ്രൈമറി, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ തകർന്നു. സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിര്‍മാണം ഏറ്റെടുത്ത് അന്ന് തന്നെ ഈനാടു രംഗത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, ഈനാട് സർക്കുലേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ സുധാകർ, എംഎൽഎ ഭൂക്യ മുരളി നായക്, കളക്‌ടർ അദ്വൈത് കുമാർ സിംഗ് എന്നിവർ ഇന്ന് പുതിയ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു.

സമൂഹത്തിന് ശാശ്വത നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന പദ്ധതികളിൽ സംഘടന കോടിക്കണക്കിന് നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എംഎൽഎ മുരളി നായക് ഈനാടുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചു.

വിജയവാഡയിലെ മൾട്ടിപർപ്പസ് യൂത്ത് സെൻ്റർ

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വിജയവാഡയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നു. ഈനാട് എപി ബ്യൂറോ ചീഫ് കനപർത്തി ശ്രീനിവാസും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു. ബുഡമേരു പ്രദേശത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമാകും. അവർക്കിത് സാമ്പത്തിക നേട്ടവുമുണ്ടാക്കും.

ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ആണ് കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. ഒരേസമയം 291 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് നിർമിക്കുന്നത്. കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇത് കൈമാറും.

Disaster Relief Eenadu Ramoji Group Relief Fund Ramoji Group new projects
Ramoji Group (ETV Bharat)

വാർത്തകൾക്കപ്പുറം സേവനം

ഈനാട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരമുള്ള തെലുഗ് ഭാഷാ ദിനപത്രമാണ്. “റിപ്പോർട്ടിങ് മാത്രമല്ല പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, സമൂഹത്തിന് സഹായഹസ്‌തം നീട്ടണം" എന്ന് ഈനാടു ബ്യൂറോ ചീഫ് എം.എൽ. നരസിംഹ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. "1976 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മുതൽ ഒഡീഷ, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സമീപകാല ദുരന്തങ്ങളിൽ വരെ ഈനാടു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലൂടെ സംഭാവനകൾ ചെയ്‌തു, ഓരോ രൂപയും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് പത്ര പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്, വീണ്ടും സമൂഹത്തിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത എടുത്തുകാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. ദുരന്തങ്ങളിലെ ഇരകളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവരുടെ ഭാവിക്കായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും യുവജന വികസനത്തിലും ഗ്രൂപ്പ് കൂടെനിൽക്കുന്നു.

Also Read: വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഇന്നു മുതൽ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരാളികള്‍ ശ്രീലങ്ക, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും സമ്മാനത്തുക

For All Latest Updates

TAGGED:

DISASTER RELIEFEENADURAMOJI GROUP RELIEF FUNDRAMOJI GROUP NEW PROJECTSEENADU DISASTER RELIEF DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.