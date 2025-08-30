ETV Bharat / bharat

മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ധൻഖർ എംഎൽഎ പെൻഷന് അപേക്ഷ നൽകി; പ്രതിമാസം 42,000 രൂപയ്ക്ക് അർഹത

20% വർദ്ധന ഉണ്ടായതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് 42,000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്.

Former Vice President Jagdeep Dhankhar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025

ജയ്‌പൂര്‍: രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജഗ്‌ദീപ് ധൻഖർഎംഎല്‍എ പെൻഷന് അപേക്ഷിച്ചു. അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ക്രമങ്ങള്‍ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ ജൂലൈ 21 ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ധന്‍ഖന്‍ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ 14 -ാംമത് ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയായാണ് ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ടിച്ചത്. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ, രാജ്യസഭയുടെ എക്‌സ്-ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാനായും ധൻഖർ സേവനമനുഷ്‌ടിച്ചു. 1998 വരെ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന കാലത്ത്, ധൻഖർ 1994 മുതൽ 1997 വരെ റൂൾസ് കമ്മിറ്റി അംഗമായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഓരോ മുൻ എംഎൽഎയ്ക്കും 35,000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർദ്ധനവിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. 70 വയസിനു മുകളിലുള്ള ഒരു മുൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് 20% അധിക പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്. അതുപോലെ 80 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് 30% വർദ്ധനവ് ലഭിക്കും. 74 വയസുള്ള മുൻ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ ധൻഖർ 20% വർദ്ധനവിന് അർഹനാണ്. ഇത് 35,000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 42,000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷനായി മാറും.

80 വയസ് കടന്നാൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെൻഷൻ തുക 30% കൂടി വർദ്ധിക്കും. മുൻ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ ധൻഖറിൻ്റെ പെൻഷൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സ്‌പീക്കർ വാസുദേവ് ​​ദേവ്‌നാനി പറഞ്ഞു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ ലഭിച്ച് തുടങ്ങും.

ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ ഭരണഘടനാ അതിരുകള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്ന് വിമർശകര്‍ ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങള്‍ ഉടര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ധന്‍ഖര്‍ വാദിച്ചു. 1993 ൽ അജ്‌മീറിലെ കിഷൻഗഡ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായാണ് രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ശേഷം രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എ ആയി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജസ്ഥാൻ എംഎൽഎയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചതിനു പുറമേ ലോക്‌സഭാംഗമായും അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022 ൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി.

2022 ജൂലൈ 16 ന് ബിജെപി ധൻഖറിനെ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (എൻ‌ഡി‌എ) വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് നടന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ധൻഖർ 710 സാധുവായ വോട്ടുകളിൽ 528 വോട്ടുകൾ നേടി പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി മാർഗരറ്റ് ആൽവയെ പരാജയപ്പെടുത്തി.74.37 ശതമാനം വിജയമാണ് നേടിയത്. 1992 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. അവരുടെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്‌തത്.

