ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യാ സഖ്യം ദുര്‍ബലമായെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം - INDIA BLOC SEEMS FRAIL

P Chidambaram addressing at the book launch event at India International Centre ( ANI )