ETV Bharat / bharat

മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക്; മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കടുത്ത വിമര്‍ശകന്‍

മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക്. പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് ഊഷ്‌മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്‍.

IAS OFFICER KANNAN GOPINATHAN PAWAN KHERA കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിൽ KANNAN GOPINATHAN Joined Congress
Kannan Gopinathan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മു കശ്‌മീർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കുന്നതിന് എതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്തിയ മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെ മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി വകുപ്പ് ചെയർമാൻ പവൻ ഖേരയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വച്ചാണ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

"മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിർഭയ ശബ്‌ദവുമായ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥനെ കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഊഷ്‌മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു തത്വാധിഷ്‌ഠിത ഭരണാധികാരി, സജീവ പൗരൻ, പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ജനാധിപത്യവാദി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും മികച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന, സ്വാതന്ത്ര്യം, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമൂഹിക ഘടന എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംഗത്വം ഉത്തേജനം നൽകുമെന്നും" വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

വ്യക്തമായ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രമുള്ളതും നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നതുമായ ഒരേയൊരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"സർക്കാർ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന ദിശ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 2019ൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി രാജിവച്ചു. ഈ തെറ്റിനെതിരെ പോരാടണമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു" കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞു. "ഈ തീരുമാനമെടുത്തതിനുശേഷം, ഞാൻ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 80-90 ജില്ലകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു, ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. നിരവധി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. കോൺഗ്രസിന് മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് മനസിലാക്കി" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"അദ്ദേഹം 2019ൽ രാജിവച്ചു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ ശിക്ഷ നൽകുന്നു.ഹരിയാനയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഇത് പ്രകടമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പോലും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല. ഈ വിഭാഗീയ അജണ്ടയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടേണ്ട ശരിയായ സമയമാണിത്.

"കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ 2012 ബാച്ചിലെ ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ജമ്മു കശ്‌മീരിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കുന്നതിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശബ്‌ദമുയർത്തി. സിഎഎ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം എടുത്തുകളയാൻ കഴിയില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ നൽകിയത്," പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു.

"ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി, ബിജെപിയും ജെഡിയുവും 101 സീറ്റുകളിൽ വീതം മത്സരിക്കും

For All Latest Updates

TAGGED:

IAS OFFICER KANNAN GOPINATHANPAWAN KHERAകണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിൽKANNAN GOPINATHAN JOINED CONGRESSKANNAN GOPINATHAN IN CONGRESS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.