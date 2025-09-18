ഹുറിയത്ത് കോൺഫറൻസ് മുൻ ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ ഗനി ഭട്ട് അന്തരിച്ചു
2003ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയോടൊപ്പം പാകിസ്ഥാനുമായി നിരവധി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
Published : September 18, 2025 at 10:18 AM IST
ശ്രീനഗർ: ഹുറിയത്ത് കോൺഫറൻസ് മുൻ ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ ഗനി ഭട്ട് (89) അന്തരിച്ചു. ജമ്മു-കശ്മീരിലെ സോപോറിലുള്ള ബോട്ടെൻഗോ ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അന്ത്യം. വാർധക്യ സഹചമായ അസുഖങ്ങള് കാരണം ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം സജീവമായിരുന്നു അബ്ദുൾ ഗനി ഭട്ട്.
കശ്മീരിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികൂടിയാണ്. നിരോധിത മുസ്ലീം കോൺഫറൻസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മകൻ ജഹാംഗീർ ഭട്ടിൻ്റെ കാല ശേഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. 2019ന് ശേഷമാണ് വിഘടനവാദി സംഘടനയെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചത്. 2019ന് ശേഷം മരണമടഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ മുതിർന്ന ഹുറിയത്ത് ചെയർമാനാണ് ഭട്ട്. ഹുറിയത്ത് കോൺഫറൻസ് ചെയർമാനും മുഖ്യ പുരോഹിതനുമായ മിർവൈസ് ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഭട്ട്. കശ്മീരിനോടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഗീലാനിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനുശേഷം അബ്ദുൾ ഗനി ഭട്ട് ജയിൽ മോചിതനായിരുന്നു. ശേഷം വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമല്ലായിരുന്നു. ഭീകരവാദ ഫണ്ടിങിൽ സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസികള് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വിഘടനവാദ കൂട്ടായ്മയുടെയും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഹുറിയത്ത് കോൺഫറൻസിൻ്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ അബ്ദുൾ ഗനി ഭട്ട്, 2003ൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയോടൊപ്പം ന്യൂഡൽഹിയുമായും പാകിസ്ഥാനുമായും നിരവധി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ പലതും വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കടുത്ത വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.
2017-ൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി മുൻ ചാര മേധാവിയായ ദിനേശ്വർ ശർമ്മയുമായി രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിന് അദ്ദേഹം കടുത്ത പ്രതിഷേധം നേരിട്ടിരുന്നു. ദി വാജ്പേയി ഇയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്ത്, തത്ത്വചിന്തകൻ, വഴികാട്ടി എന്നെല്ലാമാണ് പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1935-ൽ ജനിച്ച ഭട്ട്, ശ്രീനഗറിലെ ശ്രീ പ്രതാപ് കോളേജിൽനിന്ന് പേർഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൽ ബിരുദം നേടി. അലിഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് പേർഷ്യനിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും നിയമത്തിൽ ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. 1963-ൽ പൂഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻ്റ് ഡിഗ്രി കോളജിൽ പ്രൊഫസറായി നിയമിതനായി. സുരക്ഷാകാരണം പറഞ്ഞ് അധികൃതർ അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള
അബ്ദുൾ ഗനി ഭട്ടിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഖം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള. ''അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ധ്രുവങ്ങൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തി, എന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമിക്കപ്പെടും. അക്രമമാണ് ഏക പോംവഴി എന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, ചർച്ചകള് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചു. ചർച്ചകള് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയ് ജിയെയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രി അദ്വാനിയെയും കാണാനും ചർച്ചകള് നടത്താനുമെല്ലാം സാധിച്ചു'' - മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള എക്സിൽ കുറിച്ചു.
I’m saddened to hear about the demise of senior Kashmiri political leader & academician Professor Abdul Gani Bhat Sb. Our political ideologies were poles apart but I will always remember him as a very civil person. He had the courage to espouse the cause of dialogue when many…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 17, 2025
അതേസമയം ശവസംസ്കാര പ്രാർഥനകൾ തിടുക്കത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കുടുംബത്തെ അധികൃതർ നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് മിർവൈസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് ആരോപിച്ചു. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം. "അദ്ദേഹവുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം 35 വർഷത്തെ സൗഹൃദവും മാർഗനിർദേശവുമാണ്. അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു.
It pains me beyond words that the authorities compelled the family of Prof. Sb to conclude his janazah hurriedly. I have been locked inside my home, and being denied the right to walk with him in his final journey. My association with him spanned 35 years of friendship and… pic.twitter.com/oqPU59LPbU— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 17, 2025
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യയാത്ര പറയാനുമുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അസഹനീയമായ ക്രൂരതയാണ്," - മിർവൈസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Also Read: ഒരു രാജ്യത്തിന് എതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം; പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ച് പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും