പെട്ടികളില് നിറയെ സമൂസയും രസഗുളകളും; കഴിക്കാനുള്ളതല്ലെന്ന് കടക്കാരന്, പ്രത്യേകതരം മെഴുകുതിരികള് നിര്മ്മിച്ച് വനിത സംരഭക
മധുരപലഹാരങ്ങളെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മെഴുകുതിരികള് വിപണികള് കയ്യടക്കി.
Published : September 19, 2025 at 2:20 PM IST
അമരാവതി: കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മധുരപലഹാരങ്ങള് വിശാഖപട്ടണത്തില് നിരവധിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്സവ സീസണുകള് ആകുമ്പോള് കടകളിലെ പെട്ടികളില് വായിൽ വെള്ളമൂറുന്ന ഇന്ത്യൻ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നത് സാധാരണമാണ്. രസഗുളകളും ഗുലാബ് ജാമുകളും, ലഡു, ജാംഗ്രികൾ, സമൂസകൾ എന്നിങ്ങനെ പെട്ടികളില് നിറഞ്ഞിരിക്കും.
പെട്ടികളില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവ കാണുമ്പോള് ആര്ക്കും ഇതൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കാന് തോന്നും. എന്നാൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവ മധുരപലഹാരങ്ങളല്ല. മധുരപലഹാരങ്ങളെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മെഴുകുതിരികളാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഉത്സവ സീസണുകളില് അലങ്കാര മെഴുകുതിരികൾക്കുള്ള ആവശ്യം വളരെക്കൂടി വരുന്നു. ഉത്സവ സീസണ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഓരോ മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മെഴുകുതിരികൾ വിപണിയിലേക്ക് വരാന് തുടങ്ങി.
ഇത്തരം മെഴുകുതിരികള്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഏതൊരു അലങ്കാരത്തിനും യോജിച്ച രീതിയിലുളള മെഴുകുതിരികളായി ഇവ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഈ സൃഷ്ടിപരമായ തരംഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്തിലെ മഹാറാണിപ്പേട്ട് സ്വദേശിയായ അനുപ്രീത് റാവു എന്ന സ്ത്രീയാണ്.
പാരഫിന് പകരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സോയ വാക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മെഴുകുതിരികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളുടെ ഘടന, നിറം, രൂപം എന്നിവ ശ്രദ്ധപൂര്വ്വം മനസിലാക്കിയാണ് ഓരോ മെഴുകുതിരികളും നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡിങും കമ്പനി സ്റ്റിക്കറുകളും പതിച്ചതിന് ശേഷം അവയെ മധുരപലഹാര പെട്ടികളിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇവ മധുരപലഹാരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും.
"ഈ മെഴുകുതിരികൾ അലങ്കാരത്തിന് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉത്സവ വേളകളില് ഇവ പെട്ടന്ന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്". അനുപ്രീത് പറയുന്നു. മറ്റ് ഉത്സവവേളകളേക്കാള് ദീപാവലിയുടെ സമയത്താണ് ഇത്തരം മെഴുകുതിരികള്ക്ക് പ്രചാരമേറിയത്.
ദീപാവലി സമയത്ത് വീടുകളില് ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്തതകള് തേടുന്നവര്ക്ക് അനുപ്രീതിൻ്റെ സൃഷ്ടികള് ഉപകാരപ്രദമാണ്. പല ഉപഭോക്താക്കളും ഗിഫ്റ്റ് നല്കുന്നതിനും കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകളില് ഹാംപർ നല്കുന്നതിനും മറ്റുമാണ് ഇവ വാങ്ങുന്നത്. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വസ്തുക്കളോട് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ കുട്ടികളും അതിഥികളും പലപ്പോഴും മധുരപലഹാരങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. കടകളില് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നില്ക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്.
കരകൗശല നിര്മ്മാണത്തെ ഒരു ഉപജീവനമാർഗമാക്കി മാറ്റിയതിലുടെ നഗരത്തിലെ മറ്റ് വനിതാ സംരംഭകർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്നു അനുപ്രീത്. തൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സൃഷ്ടിയിലൂടെ അനുപ്രീത് മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ വിപണിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ്.. മെഴുകുതിരിക്കുള്ള ആവശ്യക്കാര് കൂടിയതോടെ മറ്റ് ബേക്കറി വിഭവങ്ങളുടെ മാതൃകയിലും മെഴുകുതിരികള് നിര്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതികള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുപ്രീത് വ്യക്തമാക്കി. ഏതായാലും അടുത്ത തവണ ദീപാവലിക്ക് ഒരു പെട്ടി രസഗുളയോ സമൂസയോ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കുക. കാരണം "മധുരപലഹാരങ്ങൾ" വെറും മെഴുകുതിരികളായിരിക്കാം.
