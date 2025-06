ETV Bharat / bharat

വൃദ്ധസദനത്തിലെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ഒരു അന്തേവാസിക്ക് കൂടി ദാരുണാന്ത്യം, മരണം അഞ്ചായി - OLD AGE HOME FOOD POISONING

Tenkasi old age home sealed after the incident ( ETV Bharat )