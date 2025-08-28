ന്യൂഡൽഹി: യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി മയൂർ വിഹാറിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. തുടർച്ചയായി ഡൽഹിയിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയാണ് യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരാൻ കാരണമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ജലനിരപ്പ് 205.39 മീറ്ററായി ഉയർന്നു. ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
താത്കാലികമായി നിർമിക്കുന്ന ടെൻ്റുകളാണ് ക്യാമ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നത്. പ്രളയം വരുമ്പോൾ നദിക്കരയിൽ വീടുകളുള്ളവരും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയവരും ക്യാമ്പിലേയ്ക്ക് എത്തുമെന്ന് മയൂർ വിഹാർ സ്വദേശിയായ അശോക് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലും പരിസരങ്ങളിലും കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ 30 വരെ ഇടിയോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
മഴ ഒഴിയാതെ ഹിമാചലും
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ബനാലിയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു. ചണ്ഡീഗഡ്-മണാലി ഹൈവേ താത്കാലികമായി അടച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. റോഡ് വീണ്ടെടുക്കാൻ പരിശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചമ്പ, കാംഗ്ര, മാണ്ഡി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 28, 29 തീയതികളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 30, 32 തീയതികളിൽ മാണ്ഡി, ഷിംല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
വിവിധയിടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടം
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ബിയാസ് നദി കരകവിഞ്ഞു. ദേശിയ പാതയുടെ ഒരുഭാഗം ഒലിച്ചുപോയി. നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതിനാൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കുളു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ടോറുൾ എസ് രവീഷ് പറഞ്ഞു. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരാൻ ജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു.
