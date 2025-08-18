ന്യൂഡല്ഹി: ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ഡല്ഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും മഴക്കെടുതിയും രൂക്ഷം. ഹരിയാനയിലെ ഹത്നികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടിന്റെ 18 ഗേറ്റുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി വര്ധിച്ചു. ഇതോടെ ഡല്ഹി വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്. ഹത്നികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടില് നിന്നും 1.78 ലക്ഷം ഘനയടി വെള്ളമാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തുറന്ന് വിട്ടതെന്ന് കേന്ദ്ര ജല വിഭവ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു
യമുനാ നദിയുടെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ജല നിരപ്പ് ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡൽഹിയുടെ താഴ്ന്ന മേഖലകളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ക്രമാതീതമായി ജലനിരപ്പ് വർധിക്കുന്നത് വസിരാബാദ്, ഓഖ്ല ബാരേജുകളെ ബാധിക്കും.
The Central Water Commission warned that heavy Upper Yamuna rainfall and Hathnikund releases may raise Delhi Railway Bridge water level above 206m by August 19, impacting Wazirabad and Okhla Barrages pic.twitter.com/jviokwWBYX— IANS (@ians_india) August 17, 2025
ദുരിതപ്പെയ്ത്തിൽ മുങ്ങി മുംബൈയും
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം സ്തംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ടാണ് മുംബൈയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് , ഗോവൻ തീരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും വേഗതയേറിയ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
#WATCH | The water level in the Yamuna River crosses the danger mark in Delhi.— ANI (@ANI) August 18, 2025
Visuals from Delhi's Loha Pul pic.twitter.com/jmgZU6jVrg
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡിഷ, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തെക്കൻ ഉപദ്വീപിലും മധ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൺസൂൺ സജീവമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, കിഴക്കന് രാജസ്ഥാന് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴയുണ്ടാകും.
ഉപ ഹിമാലയന് മേഖലകളായ പശ്ചിമ ബംഗാള്, സിക്കിം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ചൊവ്വാഴ്ച മുതല് 21 വരെ അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗാതടത്തിലും ജാര്ഖണ്ഡിലും ഈ മാസം 22 മുതല് 24 വരെ ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും സാധ്യതയുള്ളതായി അറിയിച്ചു.
ഗുജറാത്തില് നാളെയും മറ്റെന്നാളും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. മുംബൈയടക്കമുള്ള കൊങ്കണ് മേഖലയിലും ഗോവയിലും ഇന്നുമുതല് 20 വരെ കനത്ത മഴയുണ്ടാകും. ഇന്ന് മറാത്ത്വാഡയിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അന്പത് കിലോമീറ്റര് വേഗത്തില് വരെ കാറ്റിനും സാധ്യത.
തീര മേഖല സംസ്ഥാനങ്ങളായ കര്ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കര്ണാടക, കേരളം, മാഹി എന്നിവിങ്ങളിൽ ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ കനത്ത മഴയുണ്ടാകും. തെലങ്കാനയില് ചൊവ്വാഴ്ച വരെയും കര്ണാടകയുടെ തീരമേഖലയില് ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെയും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അസം, മേഘാലയ, നാഗാലാന്ഡ്, മണിപ്പൂര്, മിസോറം, ത്രിപുര, അരുണാചല് പ്രദേശ്, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്. അരുണാചലില് ഓഗസ്റ്റ് 20നും 21നും അതിശക്തമായ കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്
