മഴ ചതിച്ചാശാനേ... വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ കുടുങ്ങി വരൻ, താലികെട്ട് 5 മണിക്കൂർ വൈകി; വരനെ തോളിലേറ്റി മണ്ഡപത്തിലെത്തിച്ച് നാട്ടുകാർ - VIRAL GROOM ENTRY

രാവിലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിവാഹം വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം 5 മണിക്കൂർ വൈകി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ വരനെ തോളിലേറ്റി നാട്ടുകാർ മണ്ഡപത്തിലെത്തിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ.

Groom entry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 3:58 PM IST

ഹൈദരാബാദ് : മഴക്കാലമാണ്, പലവിധത്തില്‍ ജനജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്ന കാലം. പലയിടങ്ങളിലും തോടും റോഡുമെല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. തെലങ്കാനയിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്‌തമല്ല. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് തെലങ്കാനയില്‍ ഹൈദരാബാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും ജനജീവിതം സ്‌തംഭിച്ചു.

പല തരത്തിലാണ് മഴ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത്. മഴ കാരണം വിവാഹം വൈകി നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാല്‍ അങ്ങനെയൊരു വാർത്തയാണ് തെലങ്കാനയില്‍ നിന്ന് വരുന്നത്.

രാവിലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിവാഹം, മഴയും തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം 5 മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് നടത്തിയത്. പ്രദേശത്തുണ്ടായ തുടർച്ചയായ കനത്ത മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായി. മഴയില്‍ പെട്ടുപോയ വരനും സംഘവും വിവാഹ വേദിയിലെത്താൻ വൈകി. പിന്നാലെ ചടങ്ങ് നീട്ടിവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. വരൻ വേദിയിലെത്തിയതാകട്ടെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ നദി കടന്നും.

ജഗിത്യാൽ ജില്ലയിലെ ഗുഞ്ചപഡുഗു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊമരമല്ലു ആണ് വരൻ. കരിംനഗർ ജില്ലയിലെ ഗന്നെരുവാരം സ്വദേശിയായ ഭാഗ്യയാണ് വധു. ഇരുവരുടെയും വിവാഹ മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്കായിരുന്നു.

വിവാഹ വേദിയിലെത്താൻ ബന്ധുക്കൾക്കും വരനും കരകവിഞ്ഞ നദിയി കടക്കേണ്ടി വന്നു. നദിയിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് കാരണം വരനും സംഘവും സഞ്ചരിച്ച വാഹനങ്ങൾ വഴിയിൽ നിർത്തി. രാവിലെ 6 മണിയോടെ വരനും കുടുംബവും ഗന്നെരുവാരത്തെത്തി. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകുക അസാധ്യമായിരുന്നു.

വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പാതി വഴിയിലെത്തിയ വരനും സംഘവും ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം റോഡിൽ കുടുങ്ങി. അയൽ ജില്ലകളിലേക്ക് പോകാനും തിരികെ പോകാനും സാധിക്കാത്ത വിധം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ജലപ്രവാഹം കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവർ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം അല്‌പം കുറഞ്ഞെങ്കിലും, വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം കരിംനഗർ ജില്ലയിലെ ഗന്നെരുവാരത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് സാഹസികമായി മുറിച്ച് കടന്ന് വരനും സംഘവും വിവാഹ സ്ഥലത്തെത്തി. നദി മുറിച്ചുകടക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാതെ നിന്ന വരനെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും തോളിൽ ചുമന്നാണ് വധുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. നദി മുറിച്ച് വരനെ തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. വരൻ സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ വധുവിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആശങ്ക മാറി. വരൻ എത്തിയ ഉടനെ വിവാഹവും നടത്തി.

