ചെന്നൈ: മധുരയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ അജിത്ത് കുമാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി സിബിഐ. അജിത്ത് കുമാർ മരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അഞ്ച് പൊലീസുകാർ നിരന്തരമായി ആക്രമിച്ചു എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി സിബിഐ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസുകാരായ രാജ, ആനന്ദ്, ശങ്കരമണികണ്ഠൻ, പ്രഭു, കണ്ണൻ എന്നിവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
തിരുപ്പുവനത്തിനടുത്തുള്ള മദപുരംകോട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അജിത് കുമാറിനെ (27) ക്രൈം നമ്പർ 302/25 പ്രകാരം മാലമോഷണക്കേസിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ പ്രതി വിസമ്മതിച്ചതോടെ സത്യം തെളിയിക്കുന്നതിനായി അജിത്തിനെ മര്ദിച്ചുവെന്ന് സിബിഐയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പൊലീസുകാർ പറഞ്ഞതായി എഡിഎസ്പി സുകുമാരൻ്റെ എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.
പൊലീസുകാരുടെ മർദനത്തിന് ഇരയായ അജിത്ത് കുമാറിനെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായപ്പോൾ ആദ്യം തിരുപ്പുനം ഗവണ്മെൻ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് ശിവഗംഗ ആശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്നും പൊലീസ് സ്പെഷ്യല് ഗാര്ഡുകളായ രാജ, ശങ്കരമണികണ്ഠന് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് ആംബുലന്സില് മധുര ഗവണ്മെൻ്റ് രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ജൂണ് 28-ന് രാത്രി 11.15 ന് ഡോക്ടർ അജിത്തിൻ്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ജൂൺ 30-ന് കേസിൻ്റെ വകുപ്പ് 196(2)(a) BNSS-ൽ നിന്ന് 103(1) BNS-ലേക്ക് മാറ്റി. കൂടാതെ അജിത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ പൊലീസുകാരനായ കണ്ണനെ പ്രതിയാക്കി കുറ്റം ചുമത്തി. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടമായി എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ക്ഷേത്രം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായ അജിത്തിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. എന്നാൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അപസ്മാരം ഉണ്ടായി അജിത് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
