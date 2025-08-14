ബസ്തർ: പതിറ്റാണ്ടുകളായി നക്സൽ അക്രമങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തറിലുള്ള 29 ഗ്രാമങ്ങൾ ഇത്തവണ ആദ്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കും. ഛത്തീസ്ഗഡ്-മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അതിർത്തികളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി നക്സൽ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ബസ്തർ ഐജി സുന്ദർരാജ് പി അറിയിച്ചു.
പുതിയ പൊലീസ് ക്യാമ്പുകൾ വഴി മാറ്റം
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഈ മേഖലയിൽ 29 പുതിയ പൊലീസ് ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ മാറ്റത്തിനു കാരണം. നക്സൽ ഭീഷണിയിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഈ ക്യാമ്പുകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. നേരത്തെ, ഓഗസ്റ്റ് 15നും ജനുവരി 26നും നക്സലുകൾ ഇവിടെ കരിങ്കൊടി ഉയർത്തിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നക്സലുകളുടെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞതോടെ, ബസ്തറിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പൊലീസ് ക്യാമ്പുകൾ വഴിയൊരുക്കി. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ഊർജിതമാക്കി.
ആഘോഷവും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും
സുരക്ഷാ സേനയുടെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുക്മ, ബിജാപൂർ, നാരായൺപൂർ ജില്ലകളിൽ പുതിയ ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. സൗത്ത് ബസ്തർ, അബുജ്മദ്, റായ്ഗുഡെം, പൂജാരി കാങ്കർ, നെലാങ്കൂർ, കച്ചപാൽ, കുതുൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആദ്യമായി, ഈ ക്യാമ്പ് ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന നാട്ടുകാരും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകളും ചേർന്ന് വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൊണ്ടാടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികൾക്കായി വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് ഐജി സുന്ദർരാജ് പി അറിയിച്ചു. നക്സൽ ഭീഷണിയിൽനിന്ന് മോചിതരായ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഇത് പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തം
ആഘോഷങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രതയാണ്. പൊലീസ് ക്യാമ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തീവ്രമായ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും കേന്ദ്ര സേനകളുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നക്സൽ ഭീഷണിയെ അതിജീവിച്ചുള്ള ഈ ആഘോഷം പ്രദേശത്തിൻ്റെ സാധാരണ നിലയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
