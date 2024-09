ETV Bharat / bharat

യുപിയില്‍ പടക്ക നിർമാണശാലയിൽ സ്‌ഫോടനം; നാല് പേർ മരിച്ചു, ആറ് പേർക്ക് പരിക്ക് - UP Firecracker Factory Explosion

Rescue operation is going on after a firecracker factory was hit by explosion in Uttar Pradesh's Firozabad on Tuesday ( ETV Bharat )