ETV Bharat / bharat

അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം: ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പൈലറ്റുമാരുടെ കൂട്ടായ്‌മ

വിമാന അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ചോരുന്നതിൽ കോടതി നേരത്തെ അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

AIR INDIA PLANE CRASH FEDARATION OF INDIAN PILOTS AIR INDIA PLANE CRASH PROBE PLANE CRASH IN INDIA
അഹമ്മദാബാദില്‍ തകര്‍ന്നുവീണ വിമാനത്തിന്‍റെ അവശിഷ്‌ടം (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ/ന്യൂഡൽഹി: 260 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ പൈലറ്റ് ( എഫ് ഐ പി). ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം ഒതുക്കി തീര്‍ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും അതിനാല്‍ അത് നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്നും എഫ് ഐ പി സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എയര്‍ക്രാഫ്‌റ്റ് ആക്‌സിഡന്‍റ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ (എഎഐബി) അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ അപകടകാരണം പൈലറ്റുമാരുടെ പിഴവാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്കെതിരെ മരിച്ച പൈലറ്റായ സുമീത് സബർവാളിന്റെ കുടുംബം നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ക്യാപ്‌റ്റന്‍ സുമീത് സഭര്‍വാളിന്‍റെ പിതാവ് പുഷ്‌കരാജ് സബര്‍വാള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കി രണ്ടാഴ്‌ച തികയും മുന്‍പാണ് പൈലറ്റുമാര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വന്നത്.

“ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തില്‍ പിഴവുകളുണ്ടായാല്‍ അത് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള വ്യോമയാന സമൂഹത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്നത് നീതിയുടെ കാര്യമാത്രമല്ല നടപടിക്രമത്തിലെ വലിയ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ നിയമപരവും മറ്റ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അനിവാര്യമായ സംവിധാനമാണ്,” ഏകദേശം 5,500 പൈലറ്റുമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ് (FIP) സെപ്റ്റംബർ 22-ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി കെ. രാംമോഹൻ നായിഡുവിന് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നീതിയുക്തവും വേഗത്തിലുമാണോ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കും. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കേന്ദ്രത്തിനും ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനും (ഡിജിസിഎ), എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്‌സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

വിമാന അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ചോരുന്നതിൽ കോടതി അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്ന ഉടനെ തകർന്നു വീണത്. അപകടത്തിൽ 260-ൽ അധികം യാത്രക്കാർ മരിച്ചിരുന്നു. പൈലറ്റുമാർ ഇന്ധനം വിച്ഛേദിച്ചതാകാം അപകട കാരണം എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിനെ സുപ്രീംകോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

അപകടത്തിലെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ രഹസ്യാത്മകത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Also Read:ഡ്രോണുകള്‍ മുതല്‍ ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈലുകള്‍ വരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി; 'സുദര്‍ശന്‍ ചക്ര', ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കവചം

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR INDIA PLANE CRASHFEDARATION OF INDIAN PILOTSAIR INDIA PLANE CRASH PROBEPLANE CRASH IN INDIAJUDICIAL INQUIRY AIR INDIA CRASH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.