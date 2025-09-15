ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാറിടിച്ച് മരിച്ച സംഭവം; ഡല്ഹിയെ ഞെട്ടിച്ച അപകടത്തില് ബിഎംഡബ്ല്യു ഓടിച്ച യുവതി അറസ്റ്റിൽ
Published : September 15, 2025 at 5:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച റിങ് റോഡിൽ വെച്ച് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായ നവ്ജ്യോത് സിങ് (52) കാറിടിച്ച് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ച യുവതി ഗഗൻദീപ് കൗർ (38) അറസ്റ്റിൽ.
ഗുരുഗ്രാം സ്വദേശിനിയായ ഗഗൻദീപിനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഡല്ഹിയിലെ അപകടം ഏറെ ചര്ച്ചാവിഷയമായതിനെ പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് നടപടി.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30-നും 2:00-നും ഇടയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിൽ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ സന്ദീപ് കൗറിനൊപ്പം മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു നവ്ജ്യോത് സിങ്.
ഡൽഹി കൻ്റോൺമെൻ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള റിങ് റോഡിൽ വെച്ച് അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ഒരു ബിഎംഡബ്ല്യു കാർ ഇവരുടെ ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ദമ്പതികൾ ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണു. ഇടിയുടെ ശക്തിയിൽ കാർ റോഡിലെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയും ചെയ്തു.
അപകടം നടന്നയുടൻ, ഗഗൻദീപ് കൗറും ഭർത്താവ് പരീക്ഷിത് മക്കറും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ഒരു ലോഡിങ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി. എന്നാൽ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഏകദേശം 22 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഗഗൻദീപ് നിർബന്ധിച്ചു.
ദൂരെയുള്ള ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മരിച്ച നവ്ജ്യോത് സിങ്ങിൻ്റെ ഭാര്യ സന്ദീപ് കൗർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തക്കസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, അപകടം നടന്നയുടനെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗ് തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഗഗൻദീപിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അറസ്റ്റിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഗഗൻദീപിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നാലുപേരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച വാൻ ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് ഗുൽഫാം, പ്രതിയായ യുവതി മനപ്പൂർവം അവരെ ദൂരെയുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി. അപകടം നടന്നയുടൻ നിരവധി ആളുകൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആരും സഹായത്തിന് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. താൻ ഒരു ലോഡിംഗ് വാഹനം ഓടിച്ച് അതുവഴി വന്നപ്പോൾ, കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ആസാദ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
“അപകടം നടന്നയുടനെ നിരവധി കാഴ്ചക്കാർ അപകടസ്ഥലത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ സഹായിച്ചില്ല,” ഗുൽഫാം പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. ദമ്പതികളെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഏകദേശം 22 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അവർ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗുൽഫാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപകടമുണ്ടാക്കിയ ബിഎംഡബ്ല്യു കാറും മോട്ടോർ സൈക്കിളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടസ്ഥലത്ത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായി. അതേസമയം, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സന്ദീപ് കൗർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.