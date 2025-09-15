ETV Bharat / bharat

നേരത്തെ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ്റെയും ഐശ്വര്യ റായിയുടെയും പേരുകൾ, ശബ്‌ദങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇരുവരും കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ന്യൂഡൽഹി: ഏറെ ആരാധകരുള്ള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവുമായ കരണ്‍ ജോഹർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. നടൻ അഭിഷേക് ബച്ചനും നടി ഐശ്വര്യ റായിക്കും പിന്നാലെയാണ് കരൺ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോകൾ, ശബ്‌ദം തുടങ്ങിയവ തന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കരണ്‍ ജോഹർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

തൻ്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങളും പരസ്യ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കരണ്‍ ജോഹർ തിങ്കളാഴ്‌ച ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. "തൻ്റെ വ്യക്തിത്വമോ മുഖമോ ശബ്‌ദമോ ആരും അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്" എന്ന് കരണിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ രാജശേഖർ റാവു പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ്റെയും ഐശ്വര്യ റായിയുടെയും പേരുകൾ, ശബ്‌ദങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം അനധികൃത പ്രവണതകളെ ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയിരുന്നു.

അഭിഷേക് ബച്ചൻ്റെ കേസിൽ, യുആർഎൽ (വെബ്‌ലിങ്ക്) നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ചിത്രങ്ങൾ, ശബ്‌ദം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിയമ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും, ഇത് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ അവകാശം ലംഘിപ്പിക്കുന്നതും അന്തസോടെ ജീവിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ അവകാശത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. അനുവാദമില്ലാതെ അഭിഷേക് ബച്ചൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അനുബന്ധ യുആർഎൽ (വെബ്‌ലിങ്ക്) നീക്കം ചെയ്യാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

എഐ, ഡീപ്പ്ഫേക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ദുരുപയോഗം

എഐ, ഡീപ്പ്ഫേക്ക് പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ അവരുടെ പേരും ചിത്രവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും, സാമ്പത്തിക നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ വരുത്തുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രശസ്‌തിക്കും അന്തസിനും സത്‌പേരിനും ദോഷം വരുത്തുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഐശ്വര്യ കേസിലും അനുമതിയില്ലാതെ ചിത്രങ്ങളും ശബ്‌ദവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. ഇതിനുമുമ്പ്, നടി ഐശ്വര്യ റായിയുടെ പരാതിയിൽ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളും, വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വിവരങ്ങളും അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചിരുന്നു. നേഷൻ വെൽത്ത് എന്ന സ്ഥാപനം ചെയർപേഴ്‌സൺ എന്ന നിലയിൽ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ചിത്രം അവരുടെ ലെറ്റർഹെഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐശ്വര്യ റായി ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം ഈ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഐശ്വര്യ റായിക്ക് മുൻകൂർ അറിവില്ല. അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പൂർണമായും വഞ്ചനാപരമാണ്. തന്‍റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയ വെബ്‌സൈറ്റുകളെയും ആപ്പുകളെയും കുറിച്ചും ഹർജിയിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

