കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം.

ലുധിയാന (പഞ്ചാബ്): ലുധിയാനയിൽ കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ വഴക്കിൽ ഇടപെട്ടതാണ് ഇരു കുടുംബങ്ങളും ക്രൂരമായി പരസ്‌പരം മർദിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ( Family Clashed After a fight Between Children in Ludhiana).

സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗർഭിണിയായ ബന്ധുവിനും മർദനമേറ്റു. 3 മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ അയൽവാസികൾ അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്‌തു (pregnant woman and the child were brutally beaten). ഗുരുതരാസ്ഥയിലായ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലുധിയാന പ്രദേശത്ത് വാടകയ്‌ക്ക് താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കുട്ടികൾ തമ്മിലാണ് വൻ (Fighting Between Children Ludhiana ) സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയ വഴക്ക് നടന്നത്.

ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ കാലിൽ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഇടിച്ചതിന്‍റെ പേരിൽ, കാലിൽ സൈക്കിൾ കയറിയ കുട്ടിയുടെ അമ്മ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ മുറിയിൽ കയറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ കക്ഷികളിലൊരാൾ പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ വിളിച്ച് വരുത്തി എതിർകക്ഷികളെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. മർദനമേറ്റ ഗർഭിണിയുടെ ഭർത്താവിന്‍റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിൽ ഒരു കുട്ടി.

കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ വഴക്കിൽ അയൽവാസി മദ്യലഹരിയിൽ വന്ന് സഹോദരിയെയും, ഭാര്യടെയെയും , മരുമകനെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് ഗർഭിണിയായ സ്‌ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് സജിത്ത് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്രശ്‌നം ഹബോവൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. മർദനത്തിന് ഇരയായവരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

