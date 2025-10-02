ETV Bharat / bharat

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകയില്‍

കര്‍ണാടക മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ കുന്ദ്ഗോലില്‍ നിന്നുള്ള സ്‌ത്രീ പ്രസവിച്ച ആണ്‍കുഞ്ഞിന്‍റെ വയറ്റിലാണ് ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയത്.

A view of Karnataka Medical College and Research Institute in Hubbali (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 3:07 PM IST

ഹംബ്ലി: വയറിനുള്ളില്‍ ഭ്രൂണവുമായി ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നു!. കര്‍ണാടക മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് സംഭവം.

കന്ദ്‌ഗോലില്‍ നിന്നുള്ള സ്‌ത്രീയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലാണ് അസാധാരണമായ കുഞ്ഞിന്‍റെ പിറവി. ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ അത്യപൂര്‍വമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍.

സെപ്റ്റംബര്‍ 23നാണ് കുഞ്ഞു പിറന്നത്. പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവാനാണ് കുഞ്ഞ്. എന്നാല്‍ പരിശോധനയില്‍ കുഞ്ഞിന്‍റെ വയറ്റില്‍ അസാധാരണമായ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അള്‍ട്രാ സൗണ്ട് സ്‌കാനില്‍ ആണ് ഇത് ഭ്രൂണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന കാര്യം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരു എംആര്‍ഐ നടത്തണമെന്നാണ് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മെഡിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ട് ഡോ.ഈശ്വര്‍ ഹസബി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എന്താണ് ഭ്രൂണത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണം?

വൈദ്യശാസ്‌ത്രത്തില്‍ ഭ്രൂണത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണം(Fetus in fetus-FIFS) എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ച എത്താത്ത ഒരു ഭ്രൂണം ഇതിന്‍റെ ഇരട്ട ഭ്രൂണത്തിനുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ട് വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ നാഷണല്‍ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിന്‍റെ വയറിന്‍റെ ഭാരത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് മനസിലാക്കാനാകും.

ചിലപ്പോള്‍ ഇത് അസാധാരണ ഇടങ്ങളിലാകും രൂപപ്പെടുക. തലയോട്ടി, നട്ടെല്ല്, വായ തുടങ്ങിയടങ്ങളില്‍ പോലും ഇവ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാല്‍ ഇവ ഒരിക്കലും പൂര്‍ണമായി രൂപം കൊള്ളുകയില്ലെന്നും ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവയില്‍ നട്ടെല്ല്, അവയവങ്ങള്‍ എന്നിവ കണ്ടേക്കാം. അസാധാരണമായ അവസ്ഥ

ഇരട്ടകള്‍, സയാമീസ് ഇരട്ടകള്‍ തുടങ്ങിയവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ വളരെ അപൂര്‍വമാണെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അന്‍പതിനായിരം മുതല്‍ രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള ജനനങ്ങളില്‍ ഒന്ന് എന്ന തോതിലാണ് ഇത് കണ്ടു വരുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമായി ഇതുവരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ബുല്‍ദാനയില്‍ നിന്ന് സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ലോകത്ത് തന്നെ ആകെ 200 കേസുകളിലും ഇന്ത്യയില്‍ 15-20 പേരിലുമാണ് ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്‍റെ വയറ്റില്‍ ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 35 വയസുള്ള സ്‌ത്രീയിലായിരുന്നു ഈ അപൂര്‍വ പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത്. ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ നടത്തിയ സ്‌കാനിങിലൂടെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാനായത്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ ഇത് കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ലെന്നത് വൈദ്യ ശാസ്‌ത്രത്തിന്‍റെ ഒരു പോരായ്‌മയായി നിലനില്‍ക്കുന്നു.

