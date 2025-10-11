ETV Bharat / bharat

ദീപാവലിക്ക് നാട്ടില്‍ പോകണമെങ്കില്‍ കൈപൊള്ളും; വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് റെക്കോര്‍ഡിലേക്ക്; ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ വൈകിയാല്‍ കീശ കാലിയാകും

ടിക്കറ്റിന് തീവില;ബെംഗളുരവില്‍ എത്തുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്കാണ് ഇരുട്ടടി.

FLIGHT FLIGHT PRICES DIWALI 2025 FESTIVE SEASON AIR TRAVEL COST FLIGHT FARE INCREASE
Representational Image ((IANS))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പ്രയാഗ്‌രാജ്: ദീപാവലി അടുത്തിരിക്കെ രാജ്യത്ത് വിമാനത്തിന്‍റെ നിരക്ക് കുത്തനെ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ട്രെയിനുകളിലും ബസുകളിലും തിരക്കായതോടെയാണ് യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതോടെയാണ് വിമാനത്തിന്‍റെ നിരക്കുകള്‍ റെക്കോര്‍ഡിലേക്ക് എത്തിയത്. പ്രയാഗ്‌രാജ്- ബെംഗളുരു വിമാനത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇരുട്ടടി.

സാധാരണയായി പ്രയാഗ് രാജിലും ബെംഗളുരുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍ 7000 രൂപയില്‍ താഴെയാവാറാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ ദീപാവലി അടുത്തതോടെ തീകൊള്ളി വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ റൂട്ടിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 17, 000 രൂപയാണ്.

അതേസമയം ഉത്സവ സീസണില്‍ ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ലൈന്‍ ഉടന്‍ തന്നെ പ്രയാഗ് രാജിനും ബെംഗളുരുവിനും ഇടയില്‍ കൂടുതല്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. ശൈത്യകാല ഷെഡ്യൂളിന്‍റെ ഭാഗമായി ഈ റൂട്ടില്‍ നിലവില്‍ നാല് വിമാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍ ആറായി ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്‌ചകളില്‍ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും സര്‍വീസുകള്‍ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ 2025 ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

പ്രയാഗ്‌രാജിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:55 ന് പുറപ്പെട്ട് 3:40 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് രാവിലെ 9:35 ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:15 ന് പ്രയാഗ്‌രാജിൽ എത്തിച്ചേരും. ഉത്സവ സീസണില്‍ നാട്ടിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഈ സര്‍വീസ് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നാണ് എയര്‍ലൈനിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം വിമാന നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയത് യാത്രക്കാരില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഡിമാന്‍റ് കൂടുന്നതോടെ നിരക്കുകള്‍ ഇനിയും വര്‍ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഉത്സവസീസണില്‍ ആവശ്യകത വര്‍ധിച്ചതോടെ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ അവരുടെ സേവനങ്ങള്‍ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രയാഗ്‌രാജ് എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി ഡയറക്‌ടര്‍ മുകേഷ് ചന്ദ്ര ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു. ഉയര്‍ന്ന നിരക്കുകളില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാകാം. വിമാന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നിരവധി ഒപ്‌ഷനുകള്‍ നല്‍കും. എങ്കിലും നിരക്കുകള്‍ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യാം.

പ്രയാഗ്‌രാജ് വിമാനത്താവളം നിലവിൽ ഡൽഹി, മുംബൈ, പൂനെ, ഭോപ്പാൽ, ഇൻഡോർ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

"ഐടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവസീസണായതോടെ വിമാന യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നവരാത്രി, ദീപാവലി സമയങ്ങളില്‍ ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സീറ്റുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കും. സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി അധിക വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ പ്രയാഗ്‌രാജ് വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് കാരണം ഇപ്പോൾ ധാരാളം യാത്രക്കാർ വിമാനത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്

ദീപാവലി, ഛഠ് പൂജ സമയങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഇനിയും വർധിക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രതിദിനം 12 വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബെംഗളൂരു, മുംബൈ റൂട്ടുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗുകൾ ഉള്ളത്.

തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത്, സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ബോർഡിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് യാത്രക്കാരോട് നേരത്തെ എത്തണമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Also Read:ആകാശത്ത് വച്ച് രണ്ട് യാത്രക്കാര്‍ കുഴഞ്ഞു വീണു; വിമാനത്തിന് അടിയന്തര ലാന്‍ഡിംഗ്

For All Latest Updates

TAGGED:

FLIGHTFLIGHT PRICES DIWALI 2025FESTIVE SEASON AIR TRAVEL COSTFLIGHT FARE INCREASEDIWALI FLIGHT FARE HIKE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.