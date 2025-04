ETV Bharat / bharat

26/11നെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്; പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവച്ച് മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ - PAHALGAM ATTACK CHILLING EXPERIENCE

'Felt Like 26/11, Glad We Stopped For Lunch': Maharashtra Tourists Narrate Chilling Experience Of Pahalgam Terror Attack ( ETV Bharat )