ETV Bharat / bharat

മാരത്തൺ റണ്ണർ ഫൗജ സിങ്ങിൻ്റെ മരണം: ഇടിച്ചിട്ട വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ - FAUJA SINGH DEATH

Fortuner That Hit world's oldest marathoner Fauja Singh on Monday has been Identified ( CCTV Screengrab )