പ്രണയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയം; മകളെ കൈകള് കെട്ടി കനാലിലെറിഞ്ഞ് കൊന്ന് പിതാവ്
പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്പൂരിൽ പ്രണയബന്ധം സംശയിച്ച് അച്ഛൻ മകളെ കനാനിൽ എറിഞ്ഞ് കൊന്നു. പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : October 3, 2025 at 9:11 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: പ്രണയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് അച്ഛൻ മകളെ കനാലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു. പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്പൂരിലാണ് സംഭവം. ഫിറോസ്പൂർ നിവാസിയായ സുർജിത് സിങാണ് ഈ ക്രൂര കൃത്യം ചെയ്തത്. കൊലപാതകം നടത്തിയ വീഡിയോയും പ്രതി എടുത്തിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മകൾ പ്രീതി കൗറിന് പ്രണയബന്ധമുണ്ടെന്ന പിതാവ് സുർജിത് സിങിൻ്റെ സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിന് വഴി തെളിച്ചത്. ഇക്കാരണത്താൽ വീട്ടിൽ നിരവധി വഴക്കുകളും സംഭവിച്ചു. സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് സുർജിത് സിങ് കുടുംബത്തെയും മകളെയും കൂട്ടി കനാലിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് മകളുടെ ഇരു കൈകളും കെട്ടിയിട്ട് കനാലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. മകള് മരിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹത്തിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം പൊലീസ് തേടുന്നുണ്ട്.
മകളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം മൂലമാണ് പ്രതി ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് എസ്എസ്പി ഭൂപീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. പ്രതി മകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും മകൾ പ്രണയത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ രണ്ടുതവണ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പിതാവ് ആരോപിച്ചു.
പെൺകുട്ടിയെ പലതവണ പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. നിലവിൽ, പ്രതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്, അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകളുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്തി മാതാപിതാക്കൾ
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഒഡീഷയിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ഒരു കുടുംബം മകളുടെ പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരം നടത്തിയത്. ബന്ധുക്കളുടെയും ജാതി മേധാവിത്വവാദികളുടെയും സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്നാണ് പിതാവ് ഗൗഡയും ഭാര്യയും മകൾ മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതനുസരിച്ച്, ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരവും നടത്തി.
ഗ്രാമത്തിലെ ശ്മശാനത്തിൽ, പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിച്ചു. ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് കുടുംബം നൽകിയ ശിക്ഷയായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങ്. കുടുംബത്തിന് ഈ വിവാഹം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ, മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകൾക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷയാണ് ഇത്.
ശവസംസ്കാരത്തിന് ശേഷം കുടുംബം ഒരു വിലാപ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ഒരു വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിതാവ് ഗൗഡ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.
