ETV Bharat / bharat

വളര്‍ത്തുനായ ആക്രമണം: അച്ഛനും മകനും മരിച്ചു, ആക്രമണം നടന്ന് രണ്ടുദിവസത്തിനകം നായയും ചത്തു - FATHER AND SON DIED IN DOG ATTACK

Published : Jun 27, 2024, 7:42 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

Father and Son Died Due to Pet Dog Attack in Visakha ( ETV Bharat )