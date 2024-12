ETV Bharat / bharat

'ദില്ലി ചലോ' മാര്‍ച്ച് താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ച് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍; പൊലീസുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നിരവധി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പരിക്ക് - FARMERS SUSPEND FOOT MARCH TO DELHI

Farmers suspend foot march to Delhi for the day ( facebook )