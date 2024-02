ചണ്ഡിഗഢ്:നിയമവാഴ്‌ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഹരിയാന പൊലീസ് മേധാവി ശത്രുജിത് കപൂര്‍. ദത്ത സിഗ്ല-കനൗരി അതിര്‍ത്തി സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രസ്‌താവന. ഡല്‍ഹി ചലോ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയ കര്‍ഷകരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തടഞ്ഞതോടെ കര്‍ഷകര്‍ ഈ മേഖലയിലാണ് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്(Farmers' protest).

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കര്‍ഷകര്‍ പഞ്ചാബില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധമാര്‍ച്ച് ആരംഭിച്ചത്. കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്ക് മിനിമം താങ്ങുവില അടക്കം വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചാണ് കര്‍ഷകര്‍ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ കര്‍ഷകരെ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന അതിര്‍ത്തികളായ ശംഭു, ഖനൗരി പോയിന്‍റുകളില്‍ സുരക്ഷ സേന തടഞ്ഞു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഷകരും സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും അരങ്ങേറി. അഞ്ച് ദിവസമായി കര്‍ഷകര്‍ ഈ അതിര്‍ത്തി മേഖലകളില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്( Haryana DGP takes stock of situation).

ദത്ത സിഗ്ല -ഖനൗരി അതിര്‍ത്തി മേഖലകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ കപൂര്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ആവശ്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ആരെയും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യോഗത്തില്‍ ഹിസാര്‍ റെയ്ഞ്ച് അഡീഷണല്‍ പൊലീസ് മേധാവി എം രവി കിരണ്‍, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ജിന്ദ് സുമിത് കുമാര്‍, നുഹുവിലെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നരേന്ദ്ര ബിജാര്‍ണിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു(Strict action will be taken against those who disturb law and order).

സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശകള്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കര്‍ഷകര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ കര്‍ഷകര്‍ക്കും കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍, വായ്പ എഴുതിത്തള്ളല്‍, വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കല്‍, തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പൊലീസ് കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കല്‍ 2021 ലഖിംപൂര്‍ കേറി സംഘര്‍ഷത്തിലെ ഇരകള്‍ക്ക് നീതി, 2013ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നിയമം പുനഃസ്ഥാപിക്കല്‍, 2020-21ലെ കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭകാലത്ത് ജീവന്‍ നഷ്ടമായ കര്‍ഷകരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും കര്‍ഷകര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട് തവണ കര്‍ഷക പ്രതിനിധികളും സര്‍ക്കാരുമായി ഇതിനകം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ല. നാളെ വൈകിട്ട് ആറിന് വീണ്ടും നേതാക്കളെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. പരിഹാരമില്ലാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കര്‍ഷകര്‍.

