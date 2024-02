ന്യൂഡല്‍ഹി : പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിച്ച് കര്‍ഷക സംഘടനകൾ (Farmers' Protest). തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് (15-02-2024) കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു (Discussion Will Be Held With The Center Today). ഇന്നലെ (14-02-2024) 'ഡല്‍ഹി ചലോ' പ്രതിഷേധം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചാബ് - ഹരിയാന ശംഭു അതിർത്തിയിലെത്തിയ കർഷകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ഒന്നിലധികം തവണ കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്രവുമായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് യോഗം ചേരുമെന്നും എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനാണ് കർഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും പഞ്ചാബ് കിസാൻ മസ്‌ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സർവാൻ സിങ് പന്ദേർ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രം ഒരു പരിഹാരവുമായി വന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘർഷവും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രവുമായുള്ള ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ചർച്ച നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് നേരെ കണ്ണീർ വാതകവും മറ്റ് ശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തി സൗഹാർദപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കണമെന്ന് സർവാൻ സിങ് പന്ദർ ഇന്നലെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്‌ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്‌ത കർഷകരെ പിരിച്ചുവിടാനായി അവർക്ക് നേരെ പൊലീസ് സെൽഫ് ലോഡിങ് റൈഫിൾ (SLR) ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്‌റ്റിക് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 16 ന് മേഖല വ്യവസായ പണിമുടക്കിനും ഗ്രാമീണ ഭാരത് ബന്ദിനുമായി തൊഴിലാളികളും കർഷകരും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആഹ്വാനത്തെ പിന്തുണച്ചിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയെ പിന്തുണച്ച് നിരവധി പൊതു പ്രവര്‍ത്തകരും കലാകാരന്മാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഈ സുപ്രധാന പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്ന സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിൽ മൊത്തം 34 പേർ ഒപ്പുവച്ചു.

ചൈന അതിന്‍റെ അതിർത്തി ഉറപ്പിച്ചത് പോലെ ദേശീയ തലസ്ഥാനം അതിന്‍റെ അതിർത്തി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നത് കർഷകരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുൻ കർഷകരിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒരു പാഠം പഠിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ സർക്കാർ കീഴടങ്ങുകയും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട പ്രക്ഷോഭം വേണ്ടി വന്നു, എന്നും ശശി തരൂര്‍ എം പി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി അഖിലേഷ് യാദവും രംഗത്ത് വന്നു. ബിജെപി സർക്കാർ കർഷകരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് വിമർശിച്ചു. ഒരു വശത്ത് അന്തരിച്ച കർഷക നേതാവ് ചൗധരി ചരൺ സിങ്ങിന് ഭാരതരത്‌ന നൽകി ആദരിച്ച കേന്ദ്രം മറുവശത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച കർഷകർക്ക് നേരെ കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകളും ലാത്തി വീശിയും തങ്ങളുടെ സ്വേച്‌ഛാധിപത്യം തുറന്നുകാട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കർഷകരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ആണിയടിച്ച് സർക്കാർ സ്വേച്‌ഛാധിപത്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സാധാരണക്കാർ കഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹകരിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും വിവിധ കർഷക സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളോടും അഭ്യർഥിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി അർജുൻ മുണ്ട പറഞ്ഞു. പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ സർക്കാർ പരിഗണിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കർഷക സംഘടനകളുമായി അത് ചർച്ച നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭരണപരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അവർക്ക് (കർഷകർക്ക്) ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർജുൻ മുണ്ട മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ സജ്ജമാണെന്നും എന്നാൽ കർഷക സംഘടനകൾ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുപകരം അത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി എംപി സുധാംശു ത്രിവേദി ബുധനാഴ്‌ച ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികമായി, സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒരു നിയമം വേണമെന്ന ആവശ്യം വിചിത്രമാണെന്നും എംപി പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ നിയമമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം നിയമപരമായി പോലും ഇന്ന് സാധ്യമല്ലെന്ന് കരുതണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരും കർഷകരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്, ഭരണഘടനയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്നും സുധാംശു ത്രിവേദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

12 ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കർഷകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. കർഷക യൂണിയൻ നേതാക്കളായ ജഗ്‌ജീത് സിങ് ദല്ലേവാളിന്‍റെയും സർവാൻ സിങ് പന്ദേറിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയും പഞ്ചാബ് കിസാൻ മസ്‌ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റിയുമാണ് ഇത്തവണ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കേന്ദ്രം അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിളവില വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എല്ലാ വിളകൾക്കും മിനിമം താങ്ങുവില ഉറപ്പുനൽകുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.

സമ്പൂർണ കടം എഴുതിത്തള്ളുക, കർഷകർക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ 2020 റദ്ദാക്കണമെന്നും കർഷകരുടെ സമ്മതവും നഷ്‌ടപരിഹാരവും ഉറപ്പാക്കി 2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, ലഖിംപൂർ ഖേരി കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2005 (എംജിഎൻആർഇജിഎ) പ്രകാരം പ്രതിവർഷം 200 ദിവസം തൊഴിലും 700 രൂപ ദിവസക്കൂലിയും നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും കർഷകർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-ലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മരിച്ച കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരവും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ജോലിയും എന്ന ആവശ്യവും കർഷകർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.