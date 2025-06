ETV Bharat / bharat

കുടുംബ കലഹം: മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ - FATHER KILLED TWO CHILDREN IN UP

Police team launch investigations ( ETV Bharat )