'ഐപിഎസ്‌ ഓഫീസറും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയും' തട്ടിയെടുത്തത് ലക്ഷങ്ങള്‍; വ്യാജന്മാരുടെ കെണിയില്‍ വീണത് മുന്‍ അധ്യാപകന്‍

ഇരയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് കോടതി നടപടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വീഡിയോ കോളില്‍ കാണിച്ച്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 12 നും സെപ്റ്റംബർ 21 നും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
അഹമ്മദാബാദ്: ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പുകാരുടെ വലയില്‍ വീണ മുന്‍ അധ്യാപകന് നഷ്‌ടമായത് 38 ലക്ഷം രൂപ. മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒഫിസറായും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയായും ഉള്‍പ്പെടെ വേഷംമാറി അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നുള്ള വിരമിച്ച അധ്യാപകനായ മഹേഷ്ഭായ്‌ ഹിരാലാൽ പർമറില്‍ നിന്നാണ് വ്യാജന്മാര്‍ പണം കവര്‍ന്നത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 12 നും സെപ്റ്റംബർ 21 നും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

59 വയസുകാരനായ മഹേഷ്ഭായ് പർമറിന് 2025 സെപ്റ്റംബർ 12-ന് അജയ് മേത്ത എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാളില്‍ നിന്നും കോള്‍ വരുന്നു. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നാണ് ഇയാള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. പാർമറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സിം കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അശ്ലീലസാഹിത്യവും അശ്ലീല വീഡിയോകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ഈ സിം കാര്‍ഡ് മുഖേന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിളിച്ചയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

ഇതിനാല്‍ തന്നെ കോള്‍ മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറുകയാണെന്നും ഇയാള്‍ പറഞ്ഞു. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ സംഭവത്തില്‍ എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് പാര്‍മറെ ഭീഷണി. നരേഷ് ഗോയൽ എന്ന വ്യക്തി ഉൾപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി പാര്‍മറിൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തുടര്‍ന്ന് ഐപിഎസ് ഓഫീസർ വിജയ് ഖന്ന ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുകരിച്ച് വീഡിയോ കോളുകൾ വഴി തട്ടിപ്പുകാർ പാർമറുമായും കുടുംബവുമായും നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തി. കുടുംബത്തെ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കുകയും ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വാഹനങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തട്ടിപ്പുകാർ കുടുംബത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനിടെ വ്യാജ കോടതി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ കാണിച്ചും തട്ടിപ്പുകാര്‍ ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. വീഡിയോ കോളിലൂടെയാണ് വ്യാജ കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്.

ഇതില്‍ ജഡ്‌ജിയായി വേഷമിട്ട ഒരാൾ പാർമറിനോട് ഒരു ആഴ്‌ചത്തേക്ക് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാന്‍ നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിനായി മുംബൈയിലേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ഇടപാട് നടത്താനും വ്യാജ ജഡ്‌ജി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഒടുവില്‍ സമ്മര്‍ദത്തിന് വഴങ്ങിയ പാർമർ ഓൺലൈൻ വഴി പണം നല്‍കുകയായിരുന്നു.

മൂന്ന് തവണയാണ് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിക്കായി ഇര പണമിട്ട് നല്‍കിയത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 15-ന്, തൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇനോക്‌സ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആദ്യം 22,00,000 രൂപയാണ് ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്‌തത്. 17-ാം തീയതി സൻവാരിയ ട്രേഡേഴ്‌സിൻ്റെ ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 6,70,000 കൂടി ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്‌തു. 19-ന് തൻ്റെ യൂണിയൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജയ് കിഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10,00,000 രൂപയും ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ ചെയ്‌തു. ഇത്തരത്തില്‍ ആകെ 38,70,000 രൂപയാണ് പാര്‍മര്‍ തട്ടിപ്പുകാര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.

ALSO READ: കലയ്‌ക്ക് മതമില്ല, ജാതിയുമില്ല; പരിഹാസങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി ഭരതനാട്യത്തിലെ പിഎച്ച്ഡി കൊണ്ട്, മുള്‍വഴി താണ്ടി ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ

48 മുതൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത തട്ടിപ്പുകാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള "പിസിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്", "എൻഒസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" തുടങ്ങിയ വ്യാജ രേഖകൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നടന്നൊരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ പത്രവാര്‍ത്ത ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതോടെയാണ് താനും ഇരയാക്കപ്പെട്ടതായി മുന്‍ അധ്യപകന് മനസിലാവുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ അഹമ്മദാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

