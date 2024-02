വ്യാജ ഐഡി കാർഡുപയോഗിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ

ന്യൂ ഡൽഹി: വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തു. ആദിത്യ പ്രതാപ് സിംങാണ് പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർത്തവ്യ പാത പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ പൊലീസാണ് സിങിനെ അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തത് (One Held For Trying To Trespass Ministry Of Home Affairs With Fake ID Card). കർത്തവ്യ പാത പൊലീസിന് പുറമെ ഡൽഹി പൊലീസിന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ സെല്ലിന്‍റെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും സംഘവും സിംങിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രതി അതിക്രമിച്ച് കടന്നതിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ കോണുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും ധാരണയുണ്ട്. പ്രതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.

സുരക്ഷാ വീഴ്‌ച മുൻപും: അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷവും സമാന സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു. പാർലമെന്‍റ്‌ ആക്രമണത്തിന്‍റെ 22ാം വാർഷിക ദിനമായ ഡിസംബർ 13നായിരുന്നു പാർലമെന്‍റിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് യുവാക്കൾ സന്ദർശക ഗാലറിയിൽ കയറുകയും താഴേക്ക് ചാടി സ്‌പ്രേ പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ( (Parliament security breach case)).

ലോക്‌സഭയിലെ ശൂന്യവേളയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിലായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ ആക്രമണം. സന്ദർശക ​ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഇവർ സഭാം​ഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചേംബറിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഷൂസിനുള്ളിലാണ് ഇവർ കളർ സ്പ്രേ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരുന്നത്.

കേസിൽ അറസ്‌റ്റിലായ ലളിത് ഝായെ ഡൽഹി കോടതി ഏഴ് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിന്‍റെ സൂത്രധാരനാണെന്നും മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചിരുന്നു.

ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ലളിത് ഝാ കേസിലെ ആറാം പ്രതിയാണ്‌. ഝായുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് പാര്‍ലമെന്‍റ് ആക്രമണത്തിന്‍റെ 22-ാം വാര്‍ഷികദിനത്തിൽ അക്രമം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്‌.

ലളിതിനെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് 125 കി.മീ അകലെ നീംറാന എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവസാനം കണ്ടതെന്ന് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കർത്തവ്യപഥ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി ലളിത് ഝാ കീഴടങ്ങിയത്. സാഗര്‍ ശര്‍മ്മ, മനോരഞ്ജന്‍ ഡി, അമോല്‍ ഷിന്‍ഡെ, നീലം ദേവി തുടങ്ങിയവരാണ് പാര്‍ലമെന്‍റിലുണ്ടായ സുരക്ഷാവീഴ്‌ചയില്‍ പിടിയിലായ മറ്റ്‌ പ്രതികള്‍.

