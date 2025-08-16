ETV Bharat / bharat

'പ്രധാനമന്ത്രി 21000 രൂപ അടയ്‌ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല'; ക്വാണ്ടം എഐ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തട്ടിപ്പെന്ന് പിഐബി - PIB FACT CHECK ON PM VIDEO

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്വാണ്ടംഎഐ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്രമോഷൻ വീഡിയോ തട്ടിപ്പ്. ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്ന് പിഐബി.

FAKE MESSAGE FACT CHECK FAKE WHATSUP MESSAGE pib fact check
Representative image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read

ണ്‍ലൈൻ ട്രേഡിങ് രംഗത്തും നിക്ഷേപ രംഗത്തും നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകള്‍ ഇന്ന് സർവസാധാരണമാണ്. വ്യാജ കോളുകളിലും മെസേജുകളിലും വീണ് പണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരും ഒട്ടേറെ. ഇരകളാകുന്നവരുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റാൻ തട്ടിപ്പുകാർ തന്ത്രങ്ങള്‍ പലതും പയറ്റും.

ഇപ്പോൾ ഇതാ, സാക്ഷാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേരിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 'ക്വാണ്ടം എഐ' എന്ന നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. 'ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ്സ് 54' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത പരസ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി 21,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ വാസ്‌തവം അതല്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ വീഡിയോ വ്യാജമെന്നാണ് പിഐബി പറയുന്നത്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ ആണിതെന്നും ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ തുറക്കുകയോ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ, ഒടിപി എന്നിവ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു.

നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഉത്‌പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്‌കീമുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ അധികാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നും പിഐബി അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ₹21,000 നിക്ഷേപത്തിന് പ്രതിമാസം ₹3.5 ലക്ഷം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരസ്യം തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ടുഡേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രവും വീഡിയോക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യാ ടുഡേ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിഐബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ ഇമേജും വീഡിയോയും എഐ ജനറേറ്റഡ് ആണെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് പുറമേ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രചരിക്കുന്നതും വ്യാജ സന്ദേശമാണെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

'തട്ടിപ്പുകാരെ സൂക്ഷിക്കുക. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ നൽകുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ലിങ്ക് സഹിതമുള്ള ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്' എന്ന് പിഐബി ഫാക്‌റ്റ് ചെക്ക് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഇത്തരം പദ്ധതി സർക്കാരോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ വ്യക്തത വരുത്തുന്നു.

സംശയാസ്‌പദമായ ലിങ്ക് ഉൾപ്പടെയാണ് വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ ഉറവിടങ്ങൾ വഴി പരിശോധിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്നും പിഐബി അറിയിച്ചു.

Also Read: 'എൻ്റെ റോൾ അത് മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല': രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല, പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വാർത്ത

ണ്‍ലൈൻ ട്രേഡിങ് രംഗത്തും നിക്ഷേപ രംഗത്തും നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകള്‍ ഇന്ന് സർവസാധാരണമാണ്. വ്യാജ കോളുകളിലും മെസേജുകളിലും വീണ് പണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരും ഒട്ടേറെ. ഇരകളാകുന്നവരുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റാൻ തട്ടിപ്പുകാർ തന്ത്രങ്ങള്‍ പലതും പയറ്റും.

ഇപ്പോൾ ഇതാ, സാക്ഷാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേരിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 'ക്വാണ്ടം എഐ' എന്ന നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. 'ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ്സ് 54' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത പരസ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി 21,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ വാസ്‌തവം അതല്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ വീഡിയോ വ്യാജമെന്നാണ് പിഐബി പറയുന്നത്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ ആണിതെന്നും ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ തുറക്കുകയോ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ, ഒടിപി എന്നിവ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു.

നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഉത്‌പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്‌കീമുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ അധികാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നും പിഐബി അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ₹21,000 നിക്ഷേപത്തിന് പ്രതിമാസം ₹3.5 ലക്ഷം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരസ്യം തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ടുഡേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രവും വീഡിയോക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യാ ടുഡേ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിഐബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ ഇമേജും വീഡിയോയും എഐ ജനറേറ്റഡ് ആണെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് പുറമേ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രചരിക്കുന്നതും വ്യാജ സന്ദേശമാണെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

'തട്ടിപ്പുകാരെ സൂക്ഷിക്കുക. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ നൽകുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ലിങ്ക് സഹിതമുള്ള ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്' എന്ന് പിഐബി ഫാക്‌റ്റ് ചെക്ക് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഇത്തരം പദ്ധതി സർക്കാരോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ വ്യക്തത വരുത്തുന്നു.

സംശയാസ്‌പദമായ ലിങ്ക് ഉൾപ്പടെയാണ് വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ ഉറവിടങ്ങൾ വഴി പരിശോധിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്നും പിഐബി അറിയിച്ചു.

Also Read: 'എൻ്റെ റോൾ അത് മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല': രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല, പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വാർത്ത

For All Latest Updates

TAGGED:

INVESTMENTFACT CHECKPM MODIPIB FACT CHECKPIB FACT CHECK ON PM VIDEO

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.