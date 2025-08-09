Essay Contest 2025

'എൻ്റെ റോൾ അത് മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല': രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല, പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വാർത്ത - REGISTERED POST DISCONTINUED

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകൊണ്ടിരുക്കുന്നത് തെറ്റായ വാർത്തയാണെന്ന് ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 4:50 PM IST

'ഒരു രജിസ്‌റ്റേർഡുണ്ടെ...' എന്ന് വിളിച്ച് വരുന്ന പോസ്‌റ്റ്‌മാനെ അങ്ങനെ ആരും പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ വഴിയില്ല. ഓരോ കത്തിലും ഓരോ കഥകളാണ്. വീട്ടു വിശേഷങ്ങൾ മുതൽ പ്രണയം വരെ കത്തിലൂടെ അയച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്‍പത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ അയക്കുന്നതിനുള്ള പഴയകാല, വിശ്വസനീയമായ മാർഗമായിരുന്ന രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ്.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ, രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി നിർത്തലാക്കുകയാണ് എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതു തീര്‍ത്തും വ്യാജ വാർത്തയാണ്. ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റാണ് വ്യാജ വാര്‍ത്ത തള്ളിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് സർവീസ് ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റിൻ്റെ സ്‌പീഡ് പോസ്‌റ്റ് സർവീസുമായി ലയിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇതു നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റ് എക്‌സിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് നിർത്തലാക്കുന്നില്ല

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരക്കുന്നത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രസ് ഇൻഫോർമെഷൻ ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു. 2025 സെപ്‌റ്റംബർ ഒന്ന് മുതലാണ് പുതിയ ഈ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുക. ട്രാക്കിങ്‌ കൃത്യത, ഡെലിവറി വേഗത, പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് pib.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?

രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് വിലാസക്കാരനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് പേര് നൽകിയ സ്വീകർത്താവിനോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ ഇനം കൈമാറുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്‌പീഡ് പോസ്‌റ്റ് വഴി അയക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വാങ്ങിക്കാം. രജിസ്ട്രേഷനോടുകൂടിയ സ്‌പീഡ് പോസ്‌റ്റായി ബുക്ക് ചെയ്‌താൽ പരമ്പരാഗത രജിസ്‌റ്റേർഡ് പോസ്‌റ്റ് പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ് സവിശേഷത.

ആരെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്?

  • കോടതികളും അഭിഭാഷകരും: ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ തെളിവായി അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു.
  • സർവകലാശാലകളും പരീക്ഷാ ബോർഡുകളും: അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ അയയ്ക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു.
  • സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ: പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ.
  • മുതിർന്ന പൗരന്മാരും ഗ്രാമീണരും

എന്താണ് പ്രയോജനം?

  1. ഡെലിവറി വേഗത്തിലാകും
  2. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി മികച്ച ട്രാക്കിങ് സൗകര്യം
  3. ഉപഭോക്തൃ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
  4. പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാകും.

