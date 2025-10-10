ETV Bharat / bharat

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബുർഖ ധരിച്ച വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കും

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബുർഖ ധരിച്ച് എത്തുന്ന വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധയ്‌ക്കായി പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കും. വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിക്കാനായി അങ്കണ വാടി പ്രവർത്തകരെ സജ്ജീകരിക്കും.

BIHAR POLLS BIHAR ELECTIONS 2025 ECI BURQA CLAD VOTERS
Representative Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ബുർഖ ധരിച്ച് എത്തുന്ന വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്‌ക്കായി ബിഹാറിലെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ബുർഖ അല്ലെങ്കിൽ പർദ ധരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വനിതാ പോളിങ് ഓഫിസർമാരുടെയോ അറ്റൻഡർമാരുടെയോ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്നും സ്വകാര്യത മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും പോളിങ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

ബിഹാറിലെ എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും ബുർഖ ധരിച്ച വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിക്കാനായി അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളുണ്ടാവുമെന്നും അവ കർശനമായി പാലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ബുർഖ ധരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കും. പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കണമെന്നും അവ എങ്ങനെ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്" -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയോഗിക്കുമെന്ന് പോളിങ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നു. ബുർഖ ധരിച്ച് ബൂത്തുകളിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മുഖങ്ങൾ വോട്ടർ കാർഡുകളിലെ അവരുടെ ഫോട്ടോകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ബിഹാർ ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാൾ കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിഹാറിലെ 243 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ 6 നും 11 നുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുക, വോട്ടെണ്ണൽ നവംബർ 14 ന് നടക്കും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 121 മണ്ഡലങ്ങളിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കും. കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിക്കും. ബൂത്ത് തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇതിനോടകം പരിശീലനം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.

ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക ഈ മാസം പതിനേഴ് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ളത് 20 വരെയും. ബിഹാറില്‍ ആകെ 7.43 കോടി വോട്ടര്‍മാരാണുള്ളത്. പുരുഷന്‍മാര്‍ 3.92 കോടിയാണ്. 3.50 കോടിയാണ് സ്‌ത്രീ വോട്ടര്‍മാർ.

കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കില്‍ ഇത്തവണ ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടത്തണമെന്നായിരുന്നു എന്‍ഡിഎയുടെ നിര്‍ദേശം. രണ്ട് ഘട്ടം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദീപാവലിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഛാത്ത് പൂജ കൂടി കഴിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മതിയെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

