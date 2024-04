തെലങ്കാനയിൽ സൂര്യാഘാതത്തില്‍ രണ്ട് മരണം ; ഉയർന്ന താപനില 44.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് - Two died in sunstroke in Telangana

By ETV Bharat Kerala Team Published : 18 hours ago