ETV Bharat / bharat

'ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ വ്യക്തി, ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക തരത്തിലുളള വിവരണങ്ങള്‍'; എസ് ജയശങ്കര്‍

S Jaishankar And Vikram Sampath unveil the book Tipu Sultan: The Saga of Mysore's Interregnum ( IANS )