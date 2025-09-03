ETV Bharat / bharat

യുവാവ് പാളത്തിലേക്ക് വീണു; രക്ഷിക്കാനായി ട്രെയിൻ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പിന്നോട്ടോടിച്ചു, റെയില്‍വേയ്‌ക്ക് കയ്യടി - EXPRESS TRAIN REVERSED 1 KM

ഹരിബാബുവും സുഹൃത്തുക്കളും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കർണാടകയിലെ യെലഹങ്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു അപകടം.

KONDAVEEDU EXPRESS INDIAN RAILWAY TRAIN ACCIDENT PASSENGER RESCUE
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 3:16 PM IST

അമരാവതി: ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും നടത്തിയ ശ്രമത്തിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. ട്രെയിൻ തന്നെ പിന്നോട്ടോടിച്ചാണ് യുവാവിനായുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടവീട് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ ഒന്നര കിലോമീറ്ററാണ് പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചത്. പ്രകാശം ജില്ലയിലെ ഗജ്ജലകൊണ്ടയ്ക്കും മർകപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കുമിടയിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെയും സഹയാത്രികരുടെയും ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഗുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ ഹരിബാബു(35) ആണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. ഹരിബാബുവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് നാലുപേരും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കർണാടകയിലെ യെലഹങ്കയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ഗജ്ജലകൊണ്ട കടന്ന ശേഷം ഹരിബാബു അത്താഴം കഴിച്ച് കൈ കഴുകാനായി പോയി. പിന്നീട് കുറച്ച് നേരം വാതിനിലടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ആ സമയത്ത് ട്രെയിനിന് ഒരു ശക്തമായ കുലുക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും ബാലൻസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയുമായിരുന്നു.

ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട യാത്രികർ ഉടൻ സഹയാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ട്രെയിൻ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടെന്നറിഞ്ഞ യാത്രക്കാർ പെട്ടെന്ന് ചെയിൻ വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ ഉടൻ തന്നെ ഗുണ്ടൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടുകയും ട്രെയിൻ പിന്നിലേക്ക് നീക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് കൊണ്ടവീട് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ ഹരിബാബു വീണ സ്ഥലത്തേക്ക് പിന്നോട്ടെടുത്തു.

ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീങ്ങിയപ്പോൾ ഹരിബാബു ട്രാക്കിനടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ പതുക്കെ ഉയർത്തി ഒരു കോച്ചിലേക്ക് മാറ്റി. ട്രെയിൻ മർകപുരം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആംബുലൻസ് അവിടെ സജ്ജമായിരുന്നു. അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഡോക്‌ടർമാർ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും വീഴ്‌ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില പെട്ടെന്ന് വഷളായി. കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഹരിബാബു മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

വീണുപോയ ഒരു യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാൻ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ അപൂർവ നീക്കം നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. റെയിൽവേയുടെ ഈ അടിയന്തര നടപടിയെ നിരവധിപേർ പ്രശംസിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ദാരുണമായ ഈ മരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹയാത്രികരെയും കുടുംബത്തെയും ഞെട്ടിച്ചു. അത്ഭുതകരമായ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെപോയ ദുഖത്തിലാണവർ.

