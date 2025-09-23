എക്സ്ക്ലൂസീവ്: അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് അമേരിക്കന് കമ്പനികളില് ജോലി ചെയ്യാം; എച്ച്1ബിവിസ ഫീസ് വര്ദ്ധനയോട് പ്രതികരിച്ച് ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടര്
നമ്മുടെ മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷിയെ കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കാനുള്ള അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാന് സമയമായെന്ന് ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടര്
എസ് രവിചന്ദ്രന്
ചെന്നൈ: എച്ച്1ബി വിസ ഫീസ് വര്ദ്ധിപ്പിച്ച നടപടി തീര്ച്ചയായും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടര് വി കാമകോടി വീഴിനാഥന്. അതേസമയം ഇതൊരു അവസരം കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നാം മുന്നോട്ട് തന്നെ നീങ്ങണമെന്നും രാജ്യത്ത് കൂടുതല് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അങ്ങനെ വന്നാല് നമുക്ക് തൊഴിലിനായി വിദേശത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയില് ജോലി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇത്രയും ഉയര്ന്ന ഫീസ് നല്കി എച്ച്1ബി വിസകള് നേടാനാകില്ലെന്നും കാമകോടി ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു. വിസ ഫീ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ അവിടെ വന് തോതില് തൊഴില് നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം. അമേരിക്കയില് ജോലി ചെയ്യാന് തയാറെടുക്കുന്ന യുവാക്കള്ക്ക് ഇവ ഏറെ സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഇന്ത്യ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നാണ് കാമകോടിയുടെ അഭിപ്രായം.
നാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി ശാക്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇറക്കുമതി നയങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് എച്ച്1ബി വിസ ഫീസ് നല്കാനായില്ലെങ്കില് നമുക്ക് തൊഴില് നഷ്ടമാകും. പല കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുകയും അവരുടെ വ്യവസായം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പല ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും അവരുടെ ഫാക്ടറികള് ഇന്ത്യയില് തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് അമേരിക്കയില് പോകാതെ തന്നെ ആ കമ്പനികളില് ജോലി ചെയ്യാനാകുമെന്നും കാമകോടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അടുത്തിടെയാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് എച്ച്1ബി വിസകളുടെ ഫീസ് ഉയര്ത്തിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 88 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പോള് ഫീസ്. വിദേശികളെ വലിയ തോതില് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കന് അവസരം തേടുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരെ.
സെമികണ്ടക്ടറുകള്, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികത, സൈബര് ഫിസിക്കല് സിസ്റ്റംസ്, മെഡിക്കല് ടെക്നോളജി, മറൈന് ഇക്കോണമി, ഇന്ഡസ്ട്രി 5.0, 8ജി തുടങ്ങിയവയില് ഇന്ത്യ ഗവേഷണങ്ങള് നടത്തുന്നു. ഈ സാങ്കേതികതകളില് വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉള്ളവരെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യവുമുണ്ട്. ഇത്തരം മേഖലകളില് പരിശീലനം നല്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കാനും അമേരിക്കയില് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് അവ നല്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അമേരിക്കയിലേക്ക് ജോലി തേടി പോകുന്നവര്ക്കാണ് വിസ ഫീസ് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്ത്ഥി വിസ ഫീസിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉന്നത പഠനത്തിനായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള് അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില് എച്ച് 1ബി വിസ ഫീസ് വര്ദ്ധന വലിയ പ്രത്യാഘാതമാകും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നും ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടര് പറയുന്നു.
വിദേശ പഠനത്തിന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഇപ്പോള് തന്നെ വലിയ തുക നല്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഫീസ് വര്ദ്ധന ഇവര്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില് ജോലി കിട്ടിയാല് അവര്ക്ക് അല്പ്പം ആശ്വാസമുണ്ടാകും. എന്നാല് ഇപ്പോള് ഫീസ് വര്ദ്ധന വലിയ തടസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യങ്ങള് ഇന്ത്യ അവസരമാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ സാങ്കേതികത മെച്ചപ്പെടുത്തണം. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉയര്ന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാക്കി മാറ്റാനാകൂ. ഇത് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലുള്ള മിക്കവരും തിരികെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നൈപുണ്യം നമ്മുടെ സാങ്കേതിക മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്താന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ഒപ്പം നാം അവര്ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള് നല്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.