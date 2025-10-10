എക്സ്ക്ലൂസീവ്: യാഥാര്ഥ്യം ഉള്ക്കൊള്ളാന് തയാര്, ബിഹാറില് സഖ്യം മുന്നോട്ട് പോകണം; സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി
ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുവാക്കള് കൂടുതലായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരേണ്ടതിന്റെയും പാര്ട്ടിയിലെ ഐക്യത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി.
By Dev Raj
Published : October 10, 2025 at 6:17 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 6:46 PM IST
പട്ന: പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടല് പട്ടിക പുതുക്കല്(special Intensive Revision) Revvision)വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ നിര്ണായകമാണെന്ന് സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി ഇടിവിഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വോട്ടര്പട്ടികയിലെ ഒഴിവാക്കലുകളെക്കുറിച്ചും ഉള്പ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പൊള്ളത്തരം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതില് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കാനായി.
ബിഹാര് സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിനായി പട്നയിലെത്തിയ എം എ ബേബി ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തില് സംസാരിച്ചു. മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു പിഴവ് തന്റെ പേര് എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്നും സ്ഥിരമായി തെറ്റിയ പേരുമായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്....
എം എ ബേബി: മരിയന് അലക്സാണ്ടര് ബേബിയെന്നാണ് തന്റെ ശരിയായ പേര്. താന് പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രമുഖ വാര്ത്താഏജന്സി തന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതി. അതില് പേരിനെ അവര് വിശദീകരിച്ചപ്പോള് മറിയം അലക്സാണ്ടര് ബേബി എന്നാക്കി. അതങ്ങനെ ഒരു പരമമായ സത്യമായി തീര്ന്നു. അങ്ങനെ ഗൂഗിളിടക്കം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോള് തന്റെ പേര് മറിയം എന്നാണ്. വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോള് അവിടെയും പേര് മറിയം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പാസ്പോര്ട്ടിലും ടിക്കറ്റിലുമെല്ലാം മരിയന് എന്ന് തന്നെയാണ്
ഇടിവി ഭാരത്: എന്തിനാണ് ഇപ്പോള് ഈ പട്ന സന്ദര്ശനം?
ബേബി: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നവംബര് ആറിനും പതിനൊന്നിനുമാണ് ഇത്. സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് കാറ്റില് പറത്തിക്കൊണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പുതുക്കലിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച വോട്ടര് പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നു ഇതെങ്കില് വലിയ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ ശക്തികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോള് നടക്കാന് പോകുന്നത്. അതിനായി തങ്ങളുടെ കക്ഷിക്ക് കരുത്ത് പകരാനായി ചില യോഗങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താന് രണ്ട് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എ വിജയരാഘവനും അശോക് ധാവ്ളെയുമാണ് ഒപ്പമുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കരുത്ത് പകരുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇടിവി ഭാരത്: സീറ്റ് പങ്കിടലില് ഇന്ത്യാ സഖ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികള് എന്തെല്ലാമാണ്?
ബേബി:തീര്ച്ചയായും സീറ്റ് പങ്കിടലില് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മഹാസഖ്യത്തിലേക്ക് പുതിയ കക്ഷികള് വന്ന് ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഉള്ക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ സഖ്യത്തിലുള്ള കക്ഷികള് കുറച്ച് കൂടി യാഥാര്ത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങള് വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തണം, പുതിയ കക്ഷികളെ എങ്ങനെ ഉള്പ്പെടുത്താമെന്ന് ആലോചിക്കണം. അവര്ക്ക് കൂടി എങ്ങനെ സീറ്റുകള് നല്കാമെന്നും ചിന്തിക്കണം. 2020ല് ഇടതു കക്ഷികല്ക്ക് നല്കിയിരുന്ന സീറ്റുകളില് തൊടില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള്(ആര്ജെഡി) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം ഓരോ കക്ഷിക്കുമുള്ള സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമരൂപം ആകുമെന്നാണ് താന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത്: പതിനൊന്ന് സീറ്റുകള് എന്ന നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടില്ലേ?
ബേബി; ഞങ്ങളുടെ കക്ഷിയുടെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ചാണ് സീറ്റുകള് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 2020ല് തന്നെ സീറ്റുകള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തര്ക്കിക്കാന് ഞങ്ങളില്ല. കാരണം ഇന്ത്യാ സഖ്യം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര സീറ്റ് തന്നാലും അതുമായി തങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോകും. നമുക്ക് നാല് സീറ്റ് തന്നാല് രണ്ടെണ്ണത്തില് വിജയിക്കാം. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആര്ജെഡിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സീറ്റ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ആവശ്യത്തില് നിന്ന് ഞങ്ങള് പിന്നാക്കം പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ തങ്ങള് യാഥാര്ത്ഥ്യബോധത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. സഖ്യം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചര്ച്ച തുടരും. തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകും.
ഇടിവി ഭാരത്: സന്ദര്ശന വേളയില് മുതിര്ന്ന ആര്ജെഡി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ടോ?
ബേബി: ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ തിരക്കുണ്ട്. തിരികെ ഡല്ഹിയിലെത്തിയിട്ടും ഞങ്ങള്ക്ക് കുറച്ച് അധികം ജോലിയുണ്ട്. ആര്ജെഡി നേതാക്കള്ക്ക് ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളെ കാണാനുണ്ട്. (ബിഹാറിലെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തില് ഒന്പത് കക്ഷികളുണ്ട്)തങ്ങള് ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുകൂട്ടര്ക്കും സമയം ഒത്തുകിട്ടിയാല് കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടാകും.
ഇടിവി ഭാരത്: കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമബംഗാള്, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് അടുത്ത കൊല്ലം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ബിഹാര് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ദേശീയ പ്രാധാന്യം പങ്കുവയ്ക്കാമോ?
ബേബി: ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളടക്കം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് ജനങ്ങള് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. ബിഹാര് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീര്ച്ചയായും നിര്ണായകമാണ്. കാരണം ഇത് പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പുതുക്കലിന് പിന്നാലെ വരുന്ന ആദ്യ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഉള്പ്പെടുത്തിയതും പുറത്താക്കിയതുമായവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാന് പ്രതിപക്ഷത്തിനായി. അല്ലായിരുന്നെങ്കില് നിഷ്പക്ഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതില് മാത്രമായിരുന്നില്ല വീഴ്ച ഉണ്ടാകുമായിരുന്നത് മറിച്ച് അവരുടെ പ്രവൃത്തികള് മുഴുവന് സംശയ നിഴലില് ആയേനെ. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വോട്ട് ചോര് ഗഡ്ഡി ചോര്( വോട്ട് കള്ളന്മാരെ സിംഹാസനം വിടൂ) എന്ന മുദ്രാവാക്യം ജനാഭിലാഷമായി മാറുന്നത്.
ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിനും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്താനായി. ഇടത് കക്ഷികളെല്ലാം ഇഥില് സംബന്ധിച്ചു. ഇത് ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചു എന്നത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം. നഗ്നമായ അഴിമതിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടക്കാനിരിക്കെ അരങ്ങേറി. സ്ത്രീകള്ക്ക് പതിനായിരം രൂപ എന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അത്. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 2025ല് നടക്കാന് പോകുന്ന ഈ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കും. ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും നാളുകള് ഇതോടെ എണ്ണപ്പെടും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകള് തീര്ച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങള് ശക്തമായ താക്കീത് തന്നെ നല്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന ഒരു ഒത്തുകളിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഈ സാമുദായിക ശക്തികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും, അങ്ങ് കേന്ദ്രത്തില് ഭരണകക്ഷിയുടെ കയ്യുറയുമിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ അതിക്രമങ്ങള്ക്കെതിരെ ബിഹാര് ജനത ശക്തമായ മറുപടി നല്കും. കൃത്യമായ വിധി തന്നെയാകും ഉണ്ടാകുക. എല്ലാവര്ക്കും കണ്ട് പഠിക്കാനാകാവുന്ന ഒരു പാഠം ബിഹാര് നല്കും.
ഇടിവി ഭാരത്: 2004ല് 44 ലോക്സഭ സീറ്റുകള്, പശ്ചിമബംഗാള്, ത്രിപുര , കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണം-ഇപ്പോഴിതാ പാര്ട്ടി കേവലം നാല് ലോക്സഭ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്ത് നടപടികളാകും പാര്ട്ടിക്ക് കരുത്ത് പകരാന് സ്വീകരിക്കുക.
ബേബി: തങ്ങളുടെ പാര്ട്ടിയുടെ സ്വാധീനത്തില് ചില ഇടിവുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ദീര്ഘമായ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല് പണ്ടും ഇത്തരം തിരിച്ചടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസമേറിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുക എന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുത്തരിയല്ല. ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ച് വരും. ഇത് എത്ര വേഗത്തില് സംഭവിക്കും എന്നതാണ് വിഷയം. ഞങ്ങള് ക്ഷമാപൂര്വം ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഇതിന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. എല്ലാ തിരിച്ചടികള്ക്കിടയിലും കേരളത്തില് 2021ല് അധികാരം നിലനിര്ത്താനായി. കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, അസം, ബംഗാള് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഞങ്ങള് പോരാടന് പോകുകയാണ്. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇടിവി ഭാരത്: സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന് എന്താണ് ചെയ്യാന് പോകുന്നത്?
ബേബി: പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസില് രൂപം നല്കിയ പരിപാടികള് നടപ്പാക്കും. ഈ മാസം ഏഴിന് ഹിന്ദി മേഖലയില് ഒരു പാര്ട്ടി വിദ്യാലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. നിരവധി സഖാക്കള് ക്ലാസുകളെടുക്കും. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ജനങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും പഠിപ്പിക്കും. ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടികള് കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളുമായി അകലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ജനങ്ങള്ക്കൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് മികച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാകുന്നത്.
പാര്ട്ടിയുടെ ദീര്ഘ, ഇടക്കാല, ഹ്രസ്വ പദ്ധതികള് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത് വീണ്ടെടുക്കാനായി ഇവയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. .
ഇടിവി ഭാരത്: എന്ത് കൊണ്ടാണ് പുതുതലമുറ പാര്ട്ടി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകാത്തത്?
ബേബി: യുവാക്കള് കൂടുതലായി പാര്ട്ടിയിലേക്ക് വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഞങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ അഭാവം തന്നെയാണ് പാര്ട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ. മുപ്പത്തഞ്ച് വയസില് താഴെയുള്ളവര്ക്കായി പ്രത്യേക പാര്ട്ടി വിദ്യാലയങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും യുവാക്കളെ പാര്ട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നയത്തിനും രൂപം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തില് എല്ലാ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ, ഏര്യ, ലോക്കല് കമ്മിറ്റികളിലും നാല്പ്പത് വയസില് താഴെയുള്ള ഒരാളെ ഉള്പ്പെടുത്താന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 75 വയസ് പിന്നിട്ടവര് സ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് മാറി നില്ക്കണമെന്ന തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അവര്ക്ക് പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കാം.
വ്യത്യസ്തമായി കാര്യങ്ങള് കേള്ക്കുകയും ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും വ്യത്യസ്ത മുന്ഗണനാ വിഷങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജെന്സിയിലാണ് ഇനി ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. അവരുടെ ഭാഷയും സ്വപ്നങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂര്വം പഠിക്കാന് ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഭാഷയില് സംസാരിച്ച് അവരെ ഞങ്ങള് പാര്ട്ടിയിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത്: പാര്ട്ടിയിലെ വിഭാഗീയത നേരിടാന് എന്താണ് ചെയ്യാന് പോകുന്നത്?
ബേബി: കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി അംഗങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനുഷികമായ എല്ലാ പരിമിതികളും അവര്ക്കുമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പാര്ട്ടിയില് ഞങ്ങള് നിരന്തരം തിരുത്തല് പ്രക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല വിഭാഗീയത. ചൈനയിലും മറ്റുള്ള എല്ലായിടത്തും ഇതുണ്ട്. നമ്മള് ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും തെറ്റുതിരുത്താനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. തെറ്റുതിരുത്തുന്നവര്ക്ക് പാര്ട്ടിയില് തുടരാം. ഇതില് പരാജയപ്പെടുന്നവര് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും.
വിഭാഗീയത വിജയകരമായി നേരിടാന് ഞങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതല്. എന്നാല് അത് അവസാനിപ്പിക്കാനായി. വിഭാഗീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങള് നേതാക്കളെ അയക്കും. കാര്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യും.
ഇടിവി ഭാരത്: കോണ്ഗ്രസിന്റെയും അതിന്റെ നേതാവ് രാഹുലിന്റെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തല്?
ബേബി: കോണ്ഗ്രസിനെയോ അവരുടെ നേതാവ് രാഹുലിനെയോ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിധിപ്രസ്താവം നടത്തുന്നത് അത്ര നല്ലതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രചാരണങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് ചലനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിനെതിരെയും സംസാരിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക നയവിഷയങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ് എടുക്കുന് നിലപാടുകളില് താന് സന്തുഷ്ടനാണ്. നരേന്ദ്രമോദി സര്ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളില് അദാനിയും അംബാനിയുമുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ രാഹുല് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അതിനുമപ്പുറം നരസിംഹ റാവു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ധനമന്ത്രി ആയിരുന്ന മന്മോഹന് സിങ് കൊണ്ടു വരികയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോള് തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്ന ശതകോടീശ്വര അനുകൂല നയങ്ങളുടെ തുടര്ച്ച കൂടുതല് വിശാലവും മോശമായതുമായ നിലയില് മോദി സര്ക്കാര് തുടരുകയാണ്.
കോണ്ഗ്രസ് ഇതേ നയങ്ങളാണ് ചില പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തില് അവതരിപ്പിച്ചത്. മോദി ഇത് പരസ്യമായി നടപ്പാക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ നയം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന കാര്യത്തില് മാത്രമാണ് ഇരുകൂട്ടര്ക്കും തര്ക്കം. കോണ്ഗ്രസും രാഹുലും ഗൗരവമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ട ഇടം ഇതാണ്. ഇതിനപ്പുറവും.
ഇടിവി ഭാരത്: ബംഗാള് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്സും സിപിഎമ്മുിം തമ്മില് സഖ്യം സാധ്യമാണോ?
ബേബി: ബിജെപിയെയും ആര്എസ്എസിനെയും എങ്ങനെ തോല്പ്പിക്കാമെന്ന് പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസ് ചര്ച്ച ചെയ്തു. കോണ്ഗ്രസിന് പലയിടത്തും നിര്ണായകമായ ചില പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. എന്നാല് ഞങ്ങള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസുമായി ഒരു സഖ്യരൂപീകരണം സാധ്യമല്ല. ചില സീറ്റ് പങ്കിടലും സഹകരണവും ആകാം. ബിഹാര്, തമിഴ്നാട്, മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങള് തുടങ്ങിയിടത്തെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെയാകുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം തനിക്ക് ജ്യോതിഷത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. രാഷ്ട്രീയ ജ്യോതിഷത്തില് പോലും. നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം.
കോണ്ഗ്രസുമായി തങ്ങള്ക്ക് പൂര്ണ സഖ്യം സാധ്യമല്ല. കാരണം അതിന്റെ മൊത്തം പ്രകൃതം തന്നെ. എന്നാല് ചില രാഷ്ട്രീയ ധാരണകളാകാം. ഇന്ത്യ സഖ്യ രൂപീകരണത്തില് ഞങ്ങള് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ്. എന്നാല് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സാഹചര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് സഖ്യത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന് തങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.
ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികള്ക്ക് പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാല് ഈ സാഹചര്യം ബിജെപി അനുകൂലമാക്കി മാറ്റരുത്. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് തൃശൂര് ലോക്സഭ സീറ്റില് കോണ്ഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു. 2024ല് അവിടെ ബിജെപി ജയിച്ചു കയറി. ഇത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്നു.
എല്ലാ ജനാധിപത്യ കക്ഷികളുടെയും പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം വര്ഗീയ ശക്തിയായ ബിജെപിയെയും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയായ ആര്എസ്എസിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്.
ഇടിവി ഭാരത്: ഇടത് ഐക്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാട്?
ബേബി: മൂന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടികളടക്കം നിരവധി ഇടത് പാര്ട്ടി കക്ഷികളുണ്ട്. ചിലപ്പോള് ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി എന്ന് ഞങ്ങള് പറയും. മറ്റുള്ളവ അങ്ങനെയല്ലെന്നും. ഇപ്പോള് ഞങ്ങള് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടികളെന്ന നിലയില് സഹകരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകള് ഇറക്കുന്നു. പരസ്പരം പ്രതികരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് പരസ്പരം പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസിന് ക്ഷണിച്ചു. ഞങ്ങള് സിപിഐയെയും സിപിഐ എംഎലിനെയും ഞങ്ങളുടെ പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം ചണ്ഡിഗഢില് നടന്ന സിപിഐ കോണ്ഗ്രസില് താന് പങ്കെടുത്തു. ഈ ഐക്യം ഇനിയും കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കക്ഷികള് യോജിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് വിടുന്നു.
നേപ്പാളിലെ മൂന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടികള് ലയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് വീണ്ടും അവര് പിളര്ന്നു. ലയിക്കുന്നതിനും പിന്നെയും പിളരുന്നതിനും പ്രത്യേക ഘട്ടമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടികളും ഒന്നിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുക എന്നതാണ് കാര്യം. അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആര്എസ്പിയെയും ഫോര്വേഡ് ബ്ലോക്കിനെയും പോലുള്ള മറ്റ് ഇടത് കക്ഷികളും സഹകരിക്കണം. എന്നാല് കേരളത്തില് അവര് കോണ്ഗ്രസിനൊപ്പമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത്; അങ്ങയുടെ പേര് ബേബി എന്നാണ്, അതിന് പിന്നില് എന്തെങ്കിലും രസകരമായ സംഭവം?
ബേബി: പത്തൊന്പതാം വയസില് താന് എസ്എഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബേബി ലിംഗഭേദമില്ലാത്ത പേരാണ്. ആണ് പെണ് ബേബികള് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. രസകരമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വച്ചാല് മിക്ക വനിതാ കോളജുകളിലും ഒരു പെണ്കുട്ടി ആദ്യമായി എസ്എഫ്ഐ അധ്യക്ഷയായി എന്നതിന്റെ പേരില് ആഘോഷങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
വേറെയും ചില രസകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാന് കേരളത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരിക്കെ ഞാന് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില് അതീവ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നു. താന് അവരുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരോടുള്ള വാത്സല്യം പ്രകടമാക്കി. കാരണം താനും അവരെപ്പോലെ കുഞ്ഞാണല്ലോ.