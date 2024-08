ETV Bharat / bharat

91-ാം വയസിൽ സ്വപ്‌നസാക്ഷാത്‌കാരം; കശ്‌മീര്‍ ശങ്കരാചാര്യ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്‌ഡി ദേവഗൗഡ - HD DEVE GOWDA SHANKARACHARYA TEMPLE

By ETV Bharat Kerala Team

Former Prime Minister HD Deve Gowda visits the Shankaracharya temple in Srinagar ( ETV Bharat )